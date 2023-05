Una notizia che, soprattutto in vista dell’estate, appare ancor più buona. Del servizio, infatti, usufruibile solo in determinate occasioni dell’anno, e in occasione di particolari manifestazioni, se ne sentiva la mancanza. E tanto. Ma, finalmente, ed è proprio il caso di dirlo, nessuno resterà più a bocca asciutta o con la gola secca, nemmeno nelle giornate più calde. Riaprirà dopo quasi vent’anni il bar al servizio di Villa Mazzotti.

Finalmente riapre il bar in Villa Mazzotti

Lo ha deciso l’Amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha approvato l’assegnazione del servizio, tramite bando pubblico, al Parbleau Cafè di Alessandro Toti. Viene così avviata la sperimentazione della riapertura del punto di ristoro che nei mesi scorsi era stata deliberata dalla Giunta del sindaco Massimo Vizzardi (che nelle scorse settimane è stato dichiarato decaduto per adempiere al suo ruolo di consigliere regionale).

L’apposita commissione ha valutato le proposte pervenute al comune sulla base delle esperienze maturate nella gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, l’offerta gastronomica, l’allestimento degli spazi, gli orari proposti per il servizio e l’utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri in materiali biodegradabili (bioplastiche) approvando l’assegnazione del servizio al Parbleau Cafè.

Un grande ripristino

Il punto di ristoro in Villa Mazzotti era stato attivo fino al 2003-2004, quasi vent’anni fa.

Il suo ripristino è una precisa volontà dell’attuale Amministrazione che va nella direzione di sperimentarne la fattibilità nel Parco di Villa Mazzotti, sia dal punto di vista della sostenibilità economica, ricreativa e logistico-organizzativa, sia nel rispetto delle peculiarità e sensibilità dei luoghi sia della fitta attività culturale-ricreativa che ogni anno viene calendarizzata negli spazi del parco e della Villa.

Infatti, il servizio potrebbe rappresentare un punto di forza a sostegno di una maggiore e migliore fruizione nel periodo estivo da parte di cittadini e visitatori, sia singolarmente sia nell’ambito, eventualmente, di eventi o manifestazioni.

Questo primo affidamento avrà valore fino al 31 ottobre 2023, ma con la possibilità di concordare un rinnovo per una ulteriore annualità. Il titolare del locale dovrà provvedere a tutto il necessario per l’avvio dell’attività ed è stato fissato in 2.000 euro (più Iva) il rimborso spese relativo alle utenze.

Il commento

Sul tema è intervenuta l'assessore alla Cultura e Politiche giovanili Chiara Facchetti.