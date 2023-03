Fiera Lombardia carne: taglio del nastro a Rovato

Questa mattina (domenica 26 marzo 2023) si è svolta a Rovato la cerimonia di inaugurazione della fiera Lombardia carne, che si concluderà domani in zona mercato

Fiera Lombardia carne: le autorità presenti

Tantissime le autorità presenti: oltre a primo cittadino di Rovato Tiziano Belotti affiancato da assessori e consiglieri, diversi sindaci bresciani. In rappresentanza della Regione Lombardia sono intervenuti gli assessori Simona Tironi e Giorgio Maione. Numerosi anche gli onorevoli che hanno risposto all'invito, tra cui Colucci, Bordonali, Benzoni e Girelli, oltre all'europarlamentare Danilo Oscar Lancini.

Preoccupazione per le criticità del settore zootecnico e agricolo

Vasta anche la rappresentanza del mondo del volontariato, così come delle Forze dell'ordine e delle associazioni di categoria. I vari interventi hanno espresso preoccupazione per le criticità che il settore zootecnico e agricolo in generale sta affrontando, dalla siccità alla nuova PAC, senza dimenticare l'impatto dei nuovi mercati derivanti dalla farina di insetti e carne sintetica. Tutti gli esponenti hanno portato l'attenzione sull'importanza di valorizzare la tradizione e il territorio con le sue specificità.

Tanti gli appuntamenti in programma

La 132esima edizione della fiera Lombardia Carne rappresenta un appuntamento storicamente dedicato al settore della zootecnia, eppure nel corso degli anni la rassegna si è evoluta al fine di attrarre un pubblico sempre più vasto.

Sono tantissime, ad esempio, le proposte per i più piccoli: sono previste nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo le attività di animazione per i bambini, una scuola di equitazione, i gonfiabili e i giochi della tradizione. Alle iniziative ludiche si affiancheranno, lunedì mattina, i laboratori esperienziali promossi da Coldiretti, che coinvolgeranno gli alunni degli istituti scolastici rovatesi. E non è tutto: grazie alle associazioni del territorio, ci saranno anche tanti eventi collaterali.

La sezione Autieri di Franciacorta, ad esempio, organizzerà degli incontri con bambini e ragazzi per sensibilizzarli sulla sicurezza stradale e sul comportamento da tenere a bordo dei pullman e alla discesa dagli stessi. Ecco il programma: sabato 25 marzo alle 10, 11, 14.30 e 16; domenica 26 marzo alle 10, 11 e 14.30. L’appuntamento è fissato all’interno del maxi gazebo allestito dal sodalizio (ma si salirà anche a bordo di un bus!).

Si rivolge al mondo degli appassionati di modellismo ma anche alle famiglie e ai bimbi l’evento proposto nelle giornate di sabato e domenica dal gruppo Mini 4wd Garage Franciacorta, che metterà a disposizione la sua pista (sulla quale si corre con i modellini della casa giapponese Tamiya, che per l’occasione saranno forniti dal sodalizio) per fare divertire grandi e piccoli. Sarà allestita una pista a tre corsie con tracciato Jump e per gli appassionati la gara coinvolgerà le categorie Old Classic, Junior, Limited e Open.

Una delle protagoniste indiscusse della fiera sarà la solidarietà e proprio a questo scopo saranno allestiti dei mercatini per tutta la durata della rassegna, a cura dell’Odv Talismano, che in collaborazione con l’istituto secondario superiore «Lorenzo Gigli» sta portando avanti il progetto «Tanzania, In viaggio tra formazione e solidarietà», che nel mese di ottobre coinvolgerà un gruppo di studenti in un’esperienza di volontariato davvero indimenticabile.

A Lombardia Carne sarà presente anche la caffettiera gigante dell’Aido di Coccaglio che, realizzata interamente con materiale di riciclo e perfettamente funzionante, viene portata in giro per sensibilizzare alla cultura del dono e raccogliere fondi.

Non mancheranno poi i volontari della Rovato Soccorso, che oltre a prestare servizio all’interno della fiera al fine di fronteggiare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza, allestiranno anche uno stand con le uova di Pasqua solidali, con il duplice obiettivo di sostenere l’associazione e devolvere parte del ricavato alle popolazioni colpite dal recente terremoto in Turchia e Siria.

Tra le altre realtà di volontariato presenti in fiera (impossibile elencarle tutte) spicca l’associazione Norcini Bresciani, che oltre a promuovere degustazioni e momenti dedicati alla preparazione del salame nostrano e salsiccia di castrato riproporrà l’ormai celebre concorso volto a decretare il miglior salame della Franciacorta.

Le immagini dell'inaugurazione