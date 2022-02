Palazzolo sull'Oglio

Oltre al Municipio, sono interessati anche Vigili del fuoco, Croce Rossa e Protezione Civile.

Un'importante notizia per Palazzolo.

Fibra ottica veloce: un vantaggio per le scuole e gli edifici pubblici

Due interventi per uno scopo complessivo: quello di dotare edifici pubblici e scuole comunali della fibra super veloce, così da garantire migliori prestazioni e connessione. È questo quanto voluto dall’Amministrazione del sindaco Gabriele Zanni che ha messo in campo due operazioni strategiche per la connettività e di conseguenza l’utilizzo ai massimi livelli di tutti quei servizi che il mondo digitale offre.

Mynet, velocità per gli edifici pubblici

Il primo dei due – che prenderà il via indicativamente la settimana prossima – vedrà la collaborazione tra il Comune di Palazzolo e Mynet: operatore di telecomunicazioni nato a Mantova oltre 26 anni fa e divenuto realtà di carattere nazionale dagli inizi del 2000, con sedi commerciali e tecnico–operative in tutto il nord Italia. Infatti, grazie al progetto palazzolese, è stato pianificato il collegamento in fibra ottica – con velocità fino a 1 Giga in download – in primis al Municipio, oltre che in molti altri luoghi strategici per la collettività: tra questi, il Comando dei Vigili del Fuoco, il Nucleo operativo della Croce Rossa, la sede della Protezione Civile e il Magazzino comunale (nell’area di via Golgi); oltre al Centro Operativo dell'Associazione Protezione Civile e il relativo magazzino (via Veneto). Ma anche in molte altre strutture, tra cui l’asilo nido Il Girasole (Sacro Cuore), la Biblioteca Civica Lanfranchi (Lungo Oglio Cesare Battisti), Villa Lanfranchi (via Zanardelli) e il Teatro Sociale (Centro Storico), la Sala Civica di Studio a San Pancrazio (piazza Indipendenza); nonché anche al Centro di Raccolta differenziata (Isola Ecologica di via Pontida).

"Grazie alla sua posizione strategica, a cavallo tra la Provincia bresciana e quella di Bergamo, Palazzolo è uno dei punti nevralgici della nostra rete in fibra ottica, insieme a Rovato e Brescia, lungo la provinciale 573 – ha aggiunto il Direttore generale di Mynet, Giovanni Zorzoni. – Il nostro network di proprietà cresce ogni giorno, consentendoci di trasportare enormi quantità di dati in maniera immediata, indipendente e scalabile per garantire delle connessioni stabili, affidabili e veloci. Una tecnologia all’avanguardia ed efficiente, in grado di favorire lo sviluppo di una società sempre più interconnessa". Non solo. Nelle zone in cui la fibra di Mynet è stata posata, i residenti potranno valutare se connettersi ad essa per le proprie utenze domestiche: infatti, la rete di Mynet – oltre ad essere caratterizzata da una velocità competitiva – è proprietaria. Ciò significa che l’azienda mantovana possiede i cavi ottici e di conseguenza può gestire la rete senza intermediari, in piena autonomia.

Scuole super connesse a costo zero

Il secondo intervento, invece, ha interessato tutte le scuole pubbliche comunali cittadine, dall’asilo

alle medie (le scuole superiori sono di competenza della Provincia di Brescia). In questo caso l’Amministrazione – come già accaduto per molti altri progetti – ha aderito a un bando ministeriale che ha permesso di connettere alla fibra ottica gli istituti cittadini, a costo zero per la casse comunali. Un intervento le cui ricadute positive sul mondo della scuola – un mondo che necessità più che mai di una buona connessione internet – possono essere facilmente immaginabili.

"Dotare le strutture pubbliche di infrastrutture e risorse online e digitali è sempre più strategico per garantire migliori servizi alla città e Palazzolo sta facendo la sua parte. – ha commentato l’assessore all’Edilizia, Francesco Marcandelli –. Dopo quanto fatto a inizio anno scolastico con l’installazione del sensore intelligente d’aria Fybra in ogni classe, ora continuiamo il lavoro per fornire migliori dotazioni alla scuola. Mentre grazie alla collaborazione con Mynet possiamo immaginare scenari futuri con numerosi vantaggi in termini di accessibilità e performance, sia per il pubblico, sia per i cittadini che avranno maggiori possibilità di connessione veloce. In quest’ottica abbiamo programmato anche il rifacimento del collegamento digitale con la centrale operativa della Polizia Locale, garantendo la possibilità di implementare gli impianti; un modo concreto per migliorare il monitorare delle aree più

sensibili in termini di viabilità e sicurezza".