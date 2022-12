Fiaccolata degli alpini a Chiari per augurare buone feste

Fiaccolata degli alpini a Chiari, si è tenuta nella serata di ieri (sabato 24 dicembre 2022).

Fiaccolata degli alpini a Chiari

Anche quest'anno si è tenuta la tradizionale fiaccolata degli Alpini di Chiari che, come tutti gli anni, rappresenta un momento molto importante per la cittadinanza. La fiaccolata è partita intorno alle 17 a Villa Mazzotti dove si trova la sede degli Alpini, è proseguita poi per tutto il centro storico passando per la mostra dei presepi degli alpini in San Pietro Martire in piazza Zanardelli e per le vie del centro fino ad arrivare in viale Mellini alla capanna dove gli alpini hanno posizionato il bambinello che ha percorso la fiaccolata a bordo della slitta sulla quale si sono dati il cambio i bambini.

Una tradizione che si ripete da anni

Si tratta di una tradizione che si ripete da anni. Ad accompagnare gli alpini e i cittadini la Junior Band del Corpo Bandistico Pedersoli che ha suonato le tradizionali canzoni di Natale: molto toccante, oltre alla parte finale dove non è mancato il saluto del capo gruppo Alfredo Facchetti, anche il momento in piazza Zanardelli il quale passaggio è giunto in concomitanza con la fine della Messa e molte persone hanno partecipato alla tappa. Questa è sempre l'occasione nella quale gli alpini augurano buone feste alla cittadinanza.

Le immagini della fiaccolata degli alpini a Chiari