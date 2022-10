Festival del Cammino, presentato l'appuntamento autunnale

Presentato questa mattina (sabato 22 ottobre 2022) il Festival del Cammino in programma per domenica 30 ottobre 2022.

La presentazione

Alla conferenza stampa tenutasi nella sala del Pianoforte del municipio di Rovato sono intervenuti Valentina Bergo, assessore alla Cultura di Rovato, Gabriele Rosa (presidente Rosa Running team e Lamu), Lino Loda (presidente Asd Old Rugby Rovato), Ezio Maifredi (presidente Cai Rovato) e Maria Cristina Bombardieri (esponente della banda Pezzana); a introdurre il tutto Mariella Faustinoni.

Novità

L'iniziativa si era svolta già lo scorso anno, con adesioni molto elevate e sopra le stesse iniziative degli organizzatori. La novità di quest'anno è l'introdurre nella camminata due momenti musicali, in collaborazione con la banda Pezzana, unendo cammino e cultura. Un altro punto cardine della manifestazione è il coinvolgimento di una rete di associazioni (appunto banda ma anche Cai, Old Rugby e Alpini). Inoltre si caratterizza per l'ingresso gratuito. É importante precisare che servono scarpe da trekking e che il percorso non è percorribile con i passeggini (anche se non presenta particolari difficoltà e anzi è accessibile agli amici a quattro zampe). Il percorso, ad anello, si snoda per otto chilometri e presenta una difficoltà valutata come media: è misto, sterrato, sentiero e asfalto con saliscendi e brevi tratti di salita. Il ritrovo è stato fissato alle 8 in piazzale del Foro Boario a Rovato. Ai partecipanti sarà fornito uno zainetto contenente una bottiglietta di acqua ed una merendina dolce e salata.

Un successo che si ripete

"Coinvolgere le associazioni del territorio è importantissimo - ha dichiarato Lino Loda - se siamo qui ancora quest'anno è perché l'anno scorso è stato un successo". "Musica e cammino spesso si accompagnano, la banda è un'associazione molto radicata in paese e al suo interno ha dei piccoli ensemble - ha precisato Maria Cristina Bombardieri - Il 30 in particolare ci saranno un quintetto di ottoni e un quintetto di sax accompagnato da percussioni".

Il presidente di Lamu Gabriele Rosa

Il presidente Lamu (Libera Accademia del Movimento Utile) e ASD Rosa Running Team)

"Siamo felici ed orgogliosi di questa partnership consolidata tra il comune di Rovato e il Festival del Cammino che con questo appuntamento autunnale chiude la sua stagione - ha dichiarato - Un festival che sta crescendo, che raggiunge un pubblico sempre più ampio e che diventa spesso occasione per trascorrere un fine settimana nel nostro territorio. Con il progetto nazionale del Trekking Urbano entriamo inoltre in una rete virtuosa, un volano per promuovere il messaggio che è alla base delle nostre attività: camminare per andare alla scoperta del territorio abbinando il raggiungimento del benessere psicofisico all'arricchimento culturale".

L'assessore alla Cultura Valentina Bergo

L'assessore Bergo è intervenuta in rappresentanza dell'Amministrazione comunale:

"Questa collaborazione è nata l'anno scorso per promuovere le bellezze paesaggistiche e la funzione salutistica del cammino. Andremo a riscoprire il territorio attraverso una camminata che prevede momenti culturali e musicali durante il percorso. Rinnovo il ringraziamento alle associazioni del territorio che, prestandosi per queste iniziative, non fanno che arricchire la nostra città".

Info utili

L'evento è a numero chiuso, è necessaria la pre-iscrizione sul sito www.festivaldelcammino.it oppure presso la sede del Cai di Rovato (venerdì sera dalle 20.30/22.30). Le iscrizioni in loco dalle 8 alle 9 nel punto di ritrovo di Piazzale del Foro Boario di Rovato.