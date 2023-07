"Non c’è esercizio migliore per il cuore che tendere la mano ed aiutare gli altri a rialzarsi". Domenica scorsa, nella cornice della Festa di Rovato Soccorso, l’associazione ha consegnato ai propri volontari attestati di partecipazione e benemerenze per l’impegno profuso durante gli anni di servizio.

Festa e riconoscimenti per i volontari della Rovato Soccorso

Un momento di «festa nella festa» per il sodalizio rovatese che ha così potuto celebrare i propri traguardi a un passo dal trentesimo anniversario.

Siamo 130 volontari, tutti con una gran voglia di fare. E, anche se abbiamo teste diverse con idee differenti, guardiamo sempre ad un bene condiviso: la Rovato Soccorso.

Queste le parole della presidente Annunciata Piva. La maggior parte del personale è infatti volontario e, scegliendo di mettere a disposizione il proprio tempo libero, o meglio, ritagliando del tempo per il benessere e la salute degli altri, contribuisce a rendere migliore la comunità. Perché il territorio cresce, se a crescere è la sua rete associativa.

Da poco abbiamo sostituito due mezzi, un pulmino e un’ambulanza, che inaugureremo a breve. Inoltre, è stata assunta l’ottava dipendente che si occupa dei servizi programmati, importanti perché è nella quotidianità che vive lo spirito di Rovato Soccorso. Nei tragitti di tutti giorni, nelle visite, nella compagnia durante il trasporto verso l’ospedale per i controlli si trova l’energia di Rovato Soccorso.

E’ nei gesti che troppo spesso consideriamo scontati, infatti, che risiede la perseveranza e il merito. A ricordarlo durante la cerimonia è stato il parroco, monsignor Mario Metelli.

Complimenti. È bello vedere premiato chi vive questa disponibilità nel tempo. Non si tratta di situazioni occasionali, tutti siamo capaci di fare cose nell’istante, la forza sta nel continuare a farle. La bellezza sono i tanti volti giovani che si mettono a servizio. Grazie per la vostra disponibilità, a nome non solo della parrocchia ma dell'intera comunità.

A ricevere la benemerenza per i venticinque anni di servizio è stato Marco Piantoni; per i vent’anni di servizio, è stata premiata Daniela Fratus. Per i dieci anni di servizio, sono stati premiati: Gabriella Baroni, Massimiliano Burranca, Federica Cunegatti, Alessandro Lancini, Michela Lancini, Roberta Paletti, Giuseppe Rizzelli.

Hanno ricevuto la medaglia per i cinque anni di servizio: Simonetta Piantoni, Luca Pedrini, Sara Lupatini, Michela Faustini. A ritirare l’attestato di istruttore AREU è stata Magda Pedrali. Mentre, l’attestato autisti è andato a Luigi Lozza, Cristian Maifredi, Marco Parrotta, Magda Pedrali, Paola Portesi, Benedetta Saretti.

A ricevere l’attestato di soccorritori per la frequenza al corso 2021/2022, sono stati Paola Baresi, Lucia Bosio, Lucia Brognoli, Licia Carrera, Alessandra Daniela Chinotti, Laura Colosio, Livio Galli, Milena Krasavcic, Carlo Lorenzo Lamberti, Beatrice Lancini, Alessandro Maranesi, Giulia Martinelli, Veronica Pedrali, Diego Vezzoli, Davide Zucchi.

Insomma, non hanno un mantello, ma la tuta catarifrangente. Non hanno un nome all’americana, ma rispondono a tutte le chiamate. Non hanno i super poteri, ma un cuore straordinario. Forse sono la presenza costante e la vigilanza sempre attiva a rendere un gruppo, una vera squadra di supereroi. Del resto, ciò che riempie il cuore di un supereroe alla fine della giornata è la certezza di aver fatto qualcosa per gli altri.

La festa

Fra risate, solidarietà e buon cibo si è conclusa la Festa di Rovato Soccorso. Ad ospitare la kermesse, lo scorso fine settimana, è stato il Foro Boario che, oltre al tradizionale stand gastronomico, ha visto esibirsi musicisti e complessi che hanno divertito il numeroso pubblico rovatese.

Ad aprire le danze, venerdì, è stato Luigi Del Panno con il suo Music Show; sabato sera, invece, è stato il tributo a Vasco Rossi di Azoto Liquido ad animare il centro fiere. Il cuore della festa è stato però la domenica, a partire dai «4 passi sul Monte Orfano» fino al pranzo, al termine del quale, l’associazione ha consegnato benemerenze e attestati ai propri volontari. Per chiudere in bellezza, le specialità nostrane della cena e il liscio con Anna e Rossano. Grata e soddisfatta la presidente Piva:

Il mio grazie va a tutti i volontari che hanno partecipato davanti e dietro le quinte Sono tante le persone che hanno reso possibile questo evento che nasce dal lavoro di sei mesi.