Festa del Volontariato domenica in scena a Gussago.

Festa del Volontariato: un tema caro all'Amministrazione

É in programma per domenica 17 settembre 2023 la festa del Volontariato a Gussago. Un tema che sta molto a cuore all'Amministrazione comunale:

"Per sottolineare l'importanza cruciale di questo tema, l'Amministrazione Comunale di Gussago ha compiuto un passo significativo creando l'Assessorato al Volontariato, una novità per il nostro comune - hanno fatto sapere - Per consolidare questo impegno, alla fine del 2022 è stata istituita la "Consulta del Volontariato", un organo il cui obiettivo è promuovere la cultura del volontariato e sensibilizzare la nostra comunità sull'importanza di questa attività come strumento di soldale voluto alla partecipazione attiva alla vita sociale".

La Consulta del Volontariato ha anche il compito di raccogliere e rappresentare le esigenze e le proposte delle numerose Associazioni operanti sul territorio.

“Vogliamo favorire il dialogo e la collaborazione tra queste realtà e le istituzioni locali, al fine di lavorare congiuntamente per il bene di Gussago” ha spiegato l’Assessore con delega al volontariato Simone Valetti. “Allo stato dell’arte, grazie anche al lavoro svolto dalla Consulta, è emerso che le attività in essere non sono adeguatamente valorizzate, riscontriamo inoltre una certa difficoltò nel trovare nuovi volontari”.

L'appuntamento

Per questi motivi, è stato deciso di organizzare la prima Festa del Volontariato, che si terrà nel pomeriggio di domenica 17 settembre 2023 a partire dalle ore 14 in Piazza Vittorio Veneto a Gussago, alle ore 16:30 uno spettacolo di burattini a cura de “I Cantafiabe". L’obiettivo è far conoscere alla cittadinanza le Associazioni che vi hanno aderito.