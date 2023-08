La città di Chiari è pronta per la settimana del Palio. Abolito anche il disco orario sul territorio, ma attenzione ai divieti di sosta.

Fervono i preparativi: arrivano le Quadre

E’ tutto pronto, manca sempre meno. Fervono i preparativi del Palio delle Quadre. Le bandiere sventolano, gli stand sono in fase di montaggio e a breve inizierà anche l’allestimento della piazza.

I presidenti (Marco Delpanno per Cortezzano, Maura Colombo per Marengo, Giancarlo Ghidini per Villatico e Alessandro Marzani per Zeveto) sono già all’opera insieme al loro instancabile team di volontari e si vedono già le cucine e i tendoni che ospiteranno l’evento. Insomma, la città si appresta alla settimana più attesa dell’anno. Anche la "macchina" organizzativa comunale non si è mai fermata e si sta cercando di agire su tutti i fronti per garantire lo svolgimento dell’evento al meglio e in completa sicurezza.

I cambiamenti

Come da consuetudine, però, è necessario ricordarsi dei piccoli accorgimenti: il mercato settimanale, per esempio si sposterà su viale Cadeo (il venerdì, invece, in piazza Martiri), mentre il disco orario sarà abolito in ogni parcheggio della città. Inoltre, per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica saranno anche istituiti (con segnaletica mobile) alcuni obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione veicolare, soprattutto nei pressi della piazza, del Consorzio Agrario (che ospita Marengo) e di piazza Martiri della Libertà (dove c’è Villatico).

Gli interventi

Primo a intervenire è stato in consigliere con delega alle Quadre, Ludovico Goffi:

Manca veramente poco all'apertura del quarantacinquesimo Palio delle Quadre: sono state esposte le bandiere, gli stand sono in allestimento e prosegue il grande lavoro di concerto tra Amministrazione, presidenti e associazioni che saranno a vario titolo coinvolte. Spero vivamente possa essere l'ennesima settimana di spettacolo clarense condita dall'entusiasmo della gente che animerà la nostra città. Arriverà al termine il consueto momento dei saluti ma lasciatemi anticipare, con sentita riconoscenza, un grazie a tutti coloro che le Quadre le stanno già vivendo, ovvero tutti i volontari che nel clima torrido di queste settimane si stanno operando per far sì che tutto sia perfetto e grazie infine a tutti coloro che pazientemente saranno costretti a rivedere la propria quotidianità e le proprie abitudini modificando il proprio plateatico, rivedendo gli orari di accesso nel centro storico o banalmente nel trovare stalli di sosta differenti. La forza del Palio sta tutto qui: nella generosità della nostra comunità.

Sul tema è intervenuto anche l’assessore con delega al Centro storico, Domenico Codoni.

Data la presenza degli stand delle Quadre in diversi parcheggi del centro storico, come ogni anno, l’Amministrazione adotta una serie di provvedimenti. In particolare abolisce il disco orario nelle aree adiacenti al centro e sposta il mercato del martedì, giovedì e sabato su viale Cadeo e quello del venerdì in piazza Martiri. L’obiettivo di rendere più agevole la sosta e creare meno problemi possibili alle tante attività economiche e ai residenti. Nel corso degli anni è stato possibile riavvicinare Marengo al centro e per la quarantacinquesima edizione c’è anche una nuova dislocazione di Cortezzano, ma chiaramente questi risultati hanno un impatto sulla gestione della sosta e della viabilità che vanno affrontati con provvedimenti ad hoc.

Lo speciale del Palio

Il programma completo sarà allegato al ChiariWeek in uscita venerdì 1 settembre. E', infatti, previsto per la settimana prossima un magazine speciale sul Palio delle Quadre. Non mancheranno tutti gli appuntamenti, la storia e tanti approfondimenti sull'evento più amato da tutti i clarensi.