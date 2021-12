Ferrovienord, stanziamenti da Regione Lombardia a favore della Brescia-Iseo-Edolo per l'attivazione dei treni ad idrogeno

Fondi in arrivo per Ferrovienord da parte di Regione Lombardia.

La Regione Lombardia stanzia 319 milioni di euro per potenziare ed efficientare la rete di Ferrovienord attraverso raddoppi di linea, eliminazione di passaggi a livello e potenziamento dei sistemi di sicurezza. Di questi, 145 milioni sono risorse regionali e 174 ministeriali. Nel finanziamento complessivo sono compresi 75,5 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali connessi all'attivazione del servizio dei treni ad idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, di cui 52 milioni dal Piano Lombardia. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

"Regione Lombardia - commentano il presidente Fontana e l'assessore Terzi - implementa ulteriormente i finanziamenti per la rete di Ferrovienord, con l'obiettivo di creare le condizioni a livello infrastrutturale per migliorare il servizio. Proseguiamo nel finanziare la soppressione dei passaggi a livello e la realizzazione delle opere sostitutive, interventi fondamentali per la mobilità interna dei territori e per diminuire i disagi o le variabili legate al funzionamento dei passaggi a livello. Significativi anche - prosegue Terzi - gli interventi per riqualificare le stazioni e quelli che riguardano i sistemi di sicurezza del ramo di Milano, opere poco visibili, ma decisive per l'affidabilità dell'infrastruttura. Rilevanti inoltre gli stanziamenti per la Brescia-Iseo-Edolo che nei prossimi anni sarà interessata dall'innovazione dei treni a idrogeno, con la sostituzione degli attuali convogli diesel".