Fallisce la società che guidava la piscina: il Comune deve cercare un nuovo gestore.

Senza gestore la piscina comunale di Leno

La piscina comunale di Leno si trova di nuovo senza un gestore. Alla base l’apertura della procedura di fallimento della società che aveva in carico l’impianto di via M.L.King a cui è seguita la risoluzione della convenzione con il Comune, che ora per la prossima stagione estiva dovrà cercare un nuovo interessato.

Un percorso che si prospetta non semplice visto il quadro attuale degli impianti natatori della zona che negli anni, salvo qualche eccezione, hanno visto il declino dovuto agli ingenti costi di gestione, alle stagioni in balia del clima e le difficoltà di reperire personale. Impianti chiusi a Quinzano d’Oglio, a Bagnolo Mella, a Manerbio, mentre Ghedi ha riaperto pochi mesi fa dopo anni di abbandono.

Nel 2019 era stata la «Acquatica sport e fitness», società di Romano di Lombardia che già gestiva impianti acquatici ad aggiudicarsi il bando di gara del Comune e che avrebbe avuto in carico la piscina per otto anni grazie ad una convenzione che prevedeva anche opere di manutenzione.

La ditta nell’arco di validità della convenzione doveva provvedere, oltre alla normale manutenzione dell’intera struttura, al rifacimento pavimentazione esterna, alla manutenzione straordinaria locali spogliatoio tra cui tinteggiatura, manutenzione apparecchi sanitari, trattamento e tinteggiatura porte interne, ecc., barriera divisoria tra l’area di pertinenza delle piscine e la biblioteca, oltre alla manutenzione ordinaria di vasche e spazi.

Non era previsto il pagamento di alcun canone a favore dell’Amministrazione comunale mentre veniva erogato un contributo da parte della stessa pari a 3mila e 500 annui.

Inoltre l’Amministrazione comunale concede l’utilizzo delle piscine alle parrocchie del Comune di Leno per lo svolgimento delle attività ricreative estive, per cui riconosceva al gestore una somma a rimborso.

Tutto da rifare

Ma ora, dopo soli 6 anni, è tutto da rifare per cercare un nuovo soggetto interessato a rilanciare l’impianto natatorio.

La Giunta comunale infatti, peso atto della comunicazione della liquidazione giudiziale della società bergamasca, ha deliberato di procedere ad una manifestazione di interesse per l’individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare la gestione delle piscine comunali per la prossima stagione estiva per garantire il servizio per i cittadini.