"Evaristo Almici" di Rezzato: gli eventi in programma per i vent'anni

"Evarsito Almici" di Rezzato, l'azienda speciale presieduta da Matteo Romano vent'anni fa divenne una fondazione.

"Evaristo Almici" di Rezzato

Un compleanno che però non deve dimenticare l'anno di fondazione: era infatti il 1965, pertanto di anni quest'anno ne ha 58. Il ventennale, però, per ragioni legate alla sicurezza sanitaria, non verrà festeggiato in grande. Nonostante ciò, però, sono state organizzati alcuni eventi. Tra questi una pesca di beneficienza e un un incontro ("Mens sana in corpore sano") ad ingresso libero, aperto alla cittadinanza. L'appuntamento è per domani (sabato 10 giugno 2023) alle 10 nella cornice della sala civica Calvino di via Da Vinci 44.

L'incontro

L'incontro è curato della dottoressa Maria Chiara Villa e da Cir Food; ad intervenire la dottoressa Monica Zanca, il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del comune di Rezzato. L'organizzazione è a cura della Fondazione Almici.