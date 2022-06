Errore nella traccia su Pascoli, a scoprirlo un docente bresciano

Un errore in una delle sette tracce d'italiano presentate per l'esame di maturità 2022 che hanno preso il via ieri (mercoledì 22 giugno) e che ha riguardato 10mila studenti bresciani.

Ecco l'errore

L'errore da parte del Ministero dell'Istruzione si troverebbe nell'analisi del testo della poesia La via ferrata di Giovanni Pascoli. A scoprirlo è stato un docente del Cossali di Orzinuovi. Nel mirino è finita la nota del ministero in merito al ‘femminil lamento' di Pascoli: Il Ministero nella nota numero 3 della poesia di Pascoli ‘La via ferrata' attribuisce il ‘femminil lamento' citato dall'autore al fatto che i ‘fili del telegrafo emettono un suono che talora pare lamentosa voce di donna". Ma in realtà il lamento viene paragonato da Pascoli al treno e non al telegrafo

Altre tracce

Si tratta di una delle tracce scelte dal Ministero per la prima prova della Maturità 2022, che è tornata dopo due anni di assenza causa pandemia. L'altro autore scelto per l'analisi del testo è stato Giovanni Verga, come da previsioni. Tra le altre tematiche decise per il testo argomentativo e il tema d'attualità, si ricordino l'iperconessione, le conseguenze della pandemia sul pianeta, gli ultimi, la musicofilia.