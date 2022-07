Classe 1942, l'attrice è da circa dieci anni di casa a Cazzago San Martino. Qui, nella frazione di Calino, ha trovato una vera e propria famiglia che l'ha festeggiata.

Erika Blanc: la divina del teatro celebra il compleanno in Franciacorta

Aria di festa, ieri sera (sabato 23 luglio 2022), in quel di Cazzago San Martino.

Qui, precisamente a Calino, hanno preso infatti vita le celebrazioni per il compleanno di Erika Blanc.

L'attrice, infatti, risiede nella frazione franciacortina da circa dieci anni trovando una vera e propria famiglia con cui condividere la passione per l'arte e gli aneddoti di una vita vissuta sempre con passione. A festeggiarla gli amici del Call's bar di via Paolo VI, di cui l'attrice è un'avventrice assidua. Ottanta le candeline sulla torta per lei, quest'anno. Ed è proprio il caso di dire "senza sentire l'età che passa". Durante la serata ha infatti danzato, intrattenuto gli ospiti con entusiasmo e ricordato molte delle esperienze teatrali (e non solo) inanellate in oltre cinquant'anni di carriera.

Dagli esordi come modella alle pellicole western fino ad arrivare sui palchi dei teatri di tutta Italia diretta (tra gli altri) da Giorgio Strehler e Ugo Gregoretti.

Gli amici:"È la nostra diva, le vogliamo molto bene". A omaggiarla anche l'autore e attore bresciano Gianluigi Spini, che le ha dedicato una poesia di Saffo e una di Eugenio Montale.

