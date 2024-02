Una vittoria meritata, con un carro che ha convinto la giuria, il pubblico e pure gli avversari, che sono saliti sul palco per festeggiare il trionfo del gruppo erbuschese Wild Boys. I padroni di casa, con il carro intitolato "Vita", hanno infatti conquistato la settantesima edizione del Carnevale di Erbusco, organizzata dall'associazione Arlecchino nel paese delle bollicine.

Erbusco trionfa in casa al Carnevale

Un meraviglioso sole ha accompagnato martedì 13 febbraio la tradizionale sfilata dei carri allegorici, da sempre momento clou del Carnevale di Erbusco. L’edizione 2024 ha registrato una presenza di pubblico davvero eccezionale: sono state migliaia le maschere coloratissime che hanno letteralmente invaso il centro storico per assistere al passaggio dei carri. Una giornata intensa, intrisa di allegria e spensieratezza, che alla fine ha incoronato il gruppo erbuschese Wild Boys.

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

La classifica

Per quanto riguarda la classifica, al primo posto si è piazzato il carro del gruppo Wild Boys di Erbusco, intitolato "Vita", un inno alla forza della natura che resiste, mentre il tempo scorre inesorabile. Al secondo posto le brutte bestie di Canneto sull’Oglio con "Un mondo magico", mentre sul terzo gradino del podio "Mulan Principessa d’oriente" realizzata dai Followers 76 di Casazza. Quarto "Carnival Ludol" di Castel Goffredo, quinto "Le bellezze d’Italia" di Montichiari, sesto "Sui mari del Nord" di Castelli Calepio – Rione Castello Oratorio e settimo "Pirati dei Caraibi" di Chiari – San Giovanni.

Non sono mancati i riconoscimenti per i gruppi mascherati provenienti da Volta Mantovana, Passirano (con Le Api, guardiani dell’ambiente), Urago d’Oglio (School Evolution), Chiari (Coco – Ricordarsi il passato per vivere il presente realizzato dall’associazione culturale Alveare) ed Erbusco (con due gruppi, l’oratorio del Zocco e Le ragazze del 1954). Per quanto riguarda il Circuito del Carnevale dei colli, sono stati assegnati 62,5 punti alle Stagioni sarte in opera di Manerbio e 54,5 punti a Quelli del calcio del gruppo Tiratarde di Carpenedolo.

Infine il premio in memoria di Aldo Bordiga alla miglior maschera fra il pubblico è andata alla torta realizzata da due colognesi.

Le immagini

Foto 1 di 14 Foto 2 di 14 Foto 3 di 14 Foto 4 di 14 Foto 5 di 14 Foto 6 di 14 Foto 7 di 14 Foto 8 di 14 Foto 9 di 14 Foto 10 di 14 Foto 11 di 14 Foto 12 di 14 Foto 13 di 14 Foto 14 di 14

Una storia lunga 70 anni

L'edizione del 70esimo ha previsto tantissime iniziative: tra gli eventi collaterali lo spiedo, la tombolata, lo spettacolo comico di Gianluca Impastato, i burattini della Compagnia Degan e la presentazione di un libro realizzato per celebrare l'importante anniversario. Non sono mancati poi il Trofeo alla Bersagliera, ciclopedalata in stile fantozziano domenica mattina, il Concorso Mascherine nel pomeriggio seguito dal Maskeritivo Party curato da Quelli di Erbusco; lunedì sera è andato in scena il ballo in maschera con il Concorso per gli adulti. Il gran finale sarà sabato 17 febbraio alle 20.30 nel teatro comunale di via Verdi con la commedia della compagnia La Pieve "Io, Alfredo e Valentina"; seguiranno, alle 22, le estrazioni dei premi della lotteria.

Il servizio completo, con tutte le foto, su ChiariWeek in edicola dal 16 febbraio