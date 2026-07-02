Erbusco: l’ufficio postale va sotto i ferri.

A Erbusco lavori all’ufficio postale

L’ufficio postale di Erbusco da mercoledì 8 luglio 2026 sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Il tutto nell’ambito del progetto Polis, di Poste Italiane per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

La riapertura è in programma per fine agosto, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed avviare le pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto.

Ufficio postale di Zocco

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Zocco aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45.