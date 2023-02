Rilasciato un video del progetto definitivo del teatro, che risorgerà dalla struttura di vicolo Pace, a Chiari.

Ecco come sarà il teatro Sant'Orsola

L'Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi ha già incontrato i residenti. A breve partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo teatro Sant'Orsola, in vicolo Pace. Il video realizzato dal Gruppo di progettazione RTP, i progettisti del Teatro Sant'Orsola, che illustra il progetto definitivo in molti dettagli, dall'esterno ai locali interni, dal foyer, alla sala teatro, al roof garden.

Il Teatro Sant’Orsola soddisferà, nelle intenzioni dell’Amministrazione, numerose esigenze: 1 edificio in pieno centro storico

3 diversi ambienti che si potranno utilizzare contemporaneamente: una sala teatro, una sala cinema e una sala conferenze (una sala multifunzionale) nel roof garden dell’ultimo piano, da cui poter guardare tetti e stelle. Le capienze Secondo il progetto definitivo Il nuovo Teatro avrà le seguenti capienze:

256 posti a sedere nella sala teatro (190 in platea e 66 nella galleria)

95 posti a sedere nella sala cinema nell’interrato

63 posti nella sala convegni nel roof garden

Un investimento per oltre 3,5 milioni di euro e una previsione di inaugurarlo indicativamente all'inizio del 2024. Un'intera area del centro storico che verrà riqualificata e a cui verrà ridato pregio attraverso un teatro-cinema a servizio della comunità.