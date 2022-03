tra paratico e clusane

Si cercano nuovi volontari per salvare i rospi lungo la provinciale tra Paratico e Clusane.

Dall’imbrunire di ogni sera sono tornati al lavoro i volontari che si occupano del salvataggio dei Bufo bufo, i rospi comuni che dal monte Alto stanno migrando a lago per deporre le uova e riprodursi. Già posizionate anche le barriere e i teli in plastica per indirizzare gli anfibi ai tombotti che corrono sotto la provinciale ed evitare così che vengano schiacciati dalle auto.

E' ripartito il salvataggio dei Bufo bufo

"Abbiamo iniziato la campagna di salvataggio rospi a Clusane - ha spiegato Francesco Econimo, Gev della Comunità montana del Sebino bresciano, che con Alberto Gatti dell’associazione Monte Alto da anni si occupa di coordinare le operazioni lungo la SpXI a Clusane - Chiamiamo a raccolta i possibili volontari. Siamo presenti sul posto ogni sera dopo il tramonto e si accettano nuovi adepti forniti di secchio, guanti, giubbetto catarifrangente e torcia elettrica".

Lo scorso anno l’attività dei volontari, messa a dura prova dalle restrizioni della pandemia da Covid, ha ottenuto ottimi risultati: nel tratto tra Paratico e Clusane sono riusciti a mettere in salvo parecchi individui sia in discesa (2.710 contro i 1.536 del 2020) che in risalita (1.052 contro i 152 del 2020), evitando loro la morte nell’attraversamento della strada.