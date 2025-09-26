È la Festa dei nonni! Mandaci i tuoi auguri con foto, li pubblicheremo sul giornale

Torna anche quest’anno la nostra iniziativa che celebra i nostri Nonni, fondamentali angeli del focolare domestico. In vista della loro Festa, che cade il 2 ottobre, sul prossimo numero del giornale pubblicheremo i vostri messaggi di auguri, e le vostre fotografie con loro: basta inviarci un messaggio di WhatsApp, è facile e gratuito.

La Festa dei Nonni 2025

La Festa dei Nonni è stata istituita nel 2005, nella giornata dedicata dalla tradizione cattolica ai Santi Angeli Custodi. L’obiettivo è «celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale». D’altronde gli esperti confermano che nonni e nipoti sono una squadra vincente: l’affetto dei nonni cresce bambini felici, occuparsi dei bimbi mantiene i più anziani giovani e in salute, insegnando il valore delle tradizioni e della natura. Da un lato i nipoti portano i nonni a informarsi e a rimanere radicati nel mondo contemporaneo, piuttosto che rifugiarsi nei ricordi, viceversa i nonni offrono ai piccoli l’opportunità di una saggezza accumulata in tutta la loro vita. Infine, fattore non indifferente, le famiglie in difficoltà hanno bisogno di un punto di riferimento.

Mandaci gli auguri e una foto per i tuoi nonni (o per i tuoi nipoti)

Per tutti questi motivi non potevamo rinunciare a festeggiare i nonni insieme ai nostri lettori. Partecipare è come sempre molto semplice: invitiamo tutti i nipoti, di qualunque età, a inviarci una bella foto insieme ai nonni e un messaggio di auguri o un disegno realizzato dai più piccoli. E noi pubblicheremo tutto sulle pagine del prossimo numero di ChiariWeek, ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek, in edicola da venerdì 3 ottobre. Oppure, se voi stessi siete nonni, non abbiate timore di scriverci e di inviarci una vostra foto con i loro nipotini. Sarà un modo per fare gli auguri ai vostri «colleghi» e per celebrare il legame unico che vi lega alle vostre piccole e ai vostri piccoli nipoti.

Come fare? È facile e gratuito

Se vivi in provincia di Brescia basta spedirci la foto via Whatsapp al numero della nostra redazione 350 1113403 specificando nome e cognome dei nonni, il comune di residenza e scrivendo ovviamente il proprio messaggio di auguri. L’adesione è gratuita. Infine, ricordatevi di andare in edicola venerdì 3 ottobre 2025. Speriamo che lo «Speciale nonni» che pubblicheremo possa essere un bel regalo originale che faccia emozionare loro e voi, mettendo in connessione ancora una volta tutto il vostro amore e la nostra gratitudine.