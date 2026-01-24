E’ il bresciano Alessandro Piazza il primo “migliore panificatore d’Italia”

Nato a Montichiari, ha un forno a Sirmione. Ha conquistato il premio assoluto, ma anche quello per la migliore ciabatta al Concorso nazionale di arte bianca

E’ di Sirmione il miglior panificatore artigiano italiano del 2026. Alessandro Piazza, titolare del Forno Integrale di via Colombare, ha conquistato il titolo in occasione della prima edizione assoluta del Concorso Nazionale di Arte Bianca, organizzata a Rimini nell’ambito della fiera di settore Sigep in collaborazione con Richemont Club Italia.

«Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto uno stimolo a continuare a crescere e a contribuire alla valorizzazione della panificazione artigianale italiana» è il commento a caldo del bresciano, al termine della competizione.

Chi è Alessandro Piazza

Nato a Montichiari il 21 settembre 1982, Piazza si è formato all’istituto Alberghiero Caterina de’ Medici, conseguendo il diploma di cuoco. Il suo percorso professionale si è sviluppato attraverso importanti esperienze in ristoranti, pasticcerie e panetterie, affiancate da corsi di alta formazione presso Cast Alimenti.

Quattro anni fa ha fondato, insieme al socio Alessandro Bragaglio, il Forno Integrale di Sirmione e da due anni è membro del Richemont Club Italia, una delle più autorevoli associazioni internazionali dell’ ”arte bianca”.

Un concorso per il pane “pop”

Cinque le categorie del concorso: pane della tradizione italiana (ciabatta e pane a lievitazione naturale), pizza da panetteria, snack salato, prodotti da colazione. Infine, un pezzo artistico, che prevedeva la creazione in pasta di pane dedicata al tema “Pane e Cultura Pop”. A valutare le prove, una giuria di altissimo profilo, presieduta dal panificatore bresciano Fabrizio Zucchi.

Oltre alla vittoria assoluta, Alessandro Piazza si è aggiudicato anche il premio speciale per la miglior ciabatta, riconoscimento particolarmente significativo per valore tecnico e tradizione.

Gli altri premi speciali sono stati assegnati a Antonio Cupo, premiato per il miglior pezzo artistico, e a Andrea Sortino, che ha ricevuto il riconoscimento per il miglior prodotto da colazione.