É di Bovezzo la farmacia che ha somministrato più vaccini in Lombardia nella stagione 2022/2023.

Il premio

La farmacia De Michelis di Bovezzo, della dottoressa Marzia Contenti, è la struttura che ha somministrato più vaccini in Lombardia nella passata stagione 2022-2023. Per questo è stata premiata sabato 20 gennaio 2024, a Milano, nell’ambito del convegno "Milano... vaccina 2024", al quale hanno partecipato molti operatori dei servizi vaccinali e pediatri della Lombardia.

Il premio viene organizzato da oltre dieci anni dalla Sicupp Lombardia (Società italiana delle cure primarie pediatriche), in collaborazione con il servizio Igiene e Sanità pubblica dall’Ats di Milano, ed è consegnato di volta in volta a chi si è distinto nell'attività di promozione vaccinale. Nel 2024 si è deciso di assegnarlo alla farmacia, al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta con il più elevato numero di vaccinazioni eseguite in Lombardia nella passata campagna. Inoltre, è stata premiata anche Federfarma Lombardia, a nome di tutti i presidi della regione, per “l’impegno nella promozione e nel supporto delle campagne vaccinali antinfluenzale e covid”.

A ritirare i due attestati riservati alle farmacie, sabato a Milano c’erano la titolare della farmacia De Michelis, Marzia Contenti, e la presidente di Federfarma Brescia Clara Mottinelli, che ha ricevuto il premio a nome di Federfarma Lombardia. La cerimonia si è tenuta nell'aula magna dell'Università statale di Milano, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

“È stata una positiva occasione di conoscenza reciproca tra i diversi attori che hanno l’obiettivo comune di contribuire alla salute pubblica – commenta Clara Mottinelli –. Per Federfarma è un grande onore quello di partecipare in maniera diretta, con la nostra rete di farmacie, a raggiungere l’obiettivo. La farmacia oggi è concretamente riconosciuta quale punto di riferimento per le comunità e i cittadini e, soprattutto, quale anello imprescindibile del Sistema sanitario. Dal 2022 nelle farmacie bresciane si sono affermati nuovi servizi, sempre più richiesti dalla popolazione, a partire dalla vaccinazione antinfluenzale, che si è affiancata a quella anti covid. Il premio è il riconoscimento per il lavoro effettuato in questi anni da tutte le farmacie, un lavoro consolidato nel tempo che ha permesso di costruire un rapporto di piena fiducia con i cittadini. Voglio qui sottolineare anche la proficua collaborazione con i medici e con le strutture sanitarie regionali, con Asst e Ats”.

Sul territorio

Per dare la cifra della diffusione del servizio sul territorio della provincia, oggi sono 129 le farmacie bresciane che somministrano il vaccino antinfluenzale e 89 l’anti covid. La farmacia di Bovezzo ha effettuato nella passata stagione 3.068 vaccini antinfluenzali e 22.681 covid; la seconda farmacia del Bresciano è la Palestro di Francesco Paracini, vicepresidente di Federfarma Brescia, che ne ha effettuate rispettivamente 1.171 e 9.754 (all’undicesimo posto in Lombardia).