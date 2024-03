Un grande dono per il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso che ha ricevuto in dono due mezzi attrezzati per le persone con difficoltà motorie.

Due nuovi mezzi per il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso

Ha avuto luogo stamattina, sabato 23 marzo, la cerimonia di consegna di due nuovi mezzi al Gruppo Verolese Volontari del Soccorso. I due Doblò, attrezzati con tutte le piattaforme necessarie, ma anche già conformi in tema di assicurazione, bollo e quant'altro, sono pronti per l'utilizzo e ai volontari toccherà solo metterci la benzina.

Il dono

Il gruppo aveva a disposizione solo un mezzo, ma data l'innumerevole richiesta di servizi, necessitava un servizio maggiore, e grazie all'aiuto di una Fondazione e benefattori del territorio, il sogno è diventato realtà.

I veicoli sono stati dotati dalla Fondazione Progetti del Cuore, con sede a Reggio Emilia che cura progetti su tutto il territorio nazionale. Proprio loro, infatti, hanno iniziato a contattare gli imprenditori della zona che si sono immediatamente attivati per acquistare i mezzi. A ciò hanno contribuito benefattori d Verolavecchia, Manerbio, Offlaga e Verolanuova, per il coinvolgimento di 105 realtà.

La consegna

In rappresentanza della Fondazione era presente Daniele Cataldo che ha raggiunto il presidente del gruppo verolese Paolo Cocchetti, insieme al sindaco di Manerbio, Paolo Vittorielli, quello di Offlaga, Giancarlo Mazza e l'assessore ai Servizi sociali di Verola, Carlotta Bragadina. Tutti hanno avuto parole di soddisfazione e di ringraziamento per il gruppo che lavora 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, festivi compresi (per un totale di 3000 interventi l'anno).

Il presidente Cocchetti ha ringraziato tutti i donatori, i volontari della Fondazione e tutte le Amministrazioni che collaborano con il gruppo, mentre diverse volte è stata rimarcata l'incredibile velocità e l'impegno nella raccolta fondi.