Sono stati presentati al Comando provinciale dei carabinieri di Brescia i due nuovi comandanti di Compagnia di Chiari e Verolanuova. Si tratta rispettivamente di Michele Capone, capitano, e Robert Irlandese, maggiore. Al Norm di Brescia è arrivato invece Marco Kowalsky.

Due nuovi comandanti di Compagnia per Chiari e Verolanuova

A Chiari è arrivato il capitano Michele Capone, che ha preso il posto del tenente colonnello Carlo Pessini. Classe 1977, originario della provincia di Avellino, dal 2010 al 2017 è stato comandante del Norm della Compagnia di Treviglio; successivamente, dal 2017 al 2022, è stato al comando del nucleo investigativo di Lodi.

A Verolanuova raccoglie il testimone dal maggiore Tedros Christian Comitti il maggiore Robert Irlandese. Quarantanove anni, sposato e padre di due figli, è nell'Arma dal 1993. E' proveniente da un'ultradecennale esperienza in territorio friulano: recentemente ha comandato prima il Nucleo Operativo e Radiomobile di Monfalcone in provincia di Gorizia, poi la Compagnia di Tarvisio, in provincia di Udine, territorio prossimo ai confini con Austria e Slovenia.

Cambio anche al Norm di Brescia

Al Norm di Brescia è arrivato invece il tenente Marco Kowalsky. Originario di Napoli, classe 1996, del 197esimo Corso Accademia militare di Modena. Il precedente incarico è stato quello di comandante di plotone e insegnante presso la Scuola allievi di Reggio Calabria nel biennio 2020-2022.