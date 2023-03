Andrea Verzeletti primo e Marina Parisio terza nella rispettiva categoria (T38); entrambi con diagnosi di sclerosi multipla

sono nella società Icaro sport disabili, che ha fatto incetta di medaglie domenica alla Bam, Brescia Art Marathon 2023.

Due erbuschesi sul podio ai Campionati paralimpici

Ai Campionati italiani paralimpici ha brillato la Franciacorta, non solo grazie alla società rovatese Icaro sport disabili che ha fatto il pieno di medaglie, ma anche per l’ottima prestazione di due atleti erbuschesi portatori di sclerosi multipla: Andrea Verzeletti e Marina Parisio.

Domenica alla Brescia Art Marathon è andata in scena l’importante gara 10 chilometri su strada. Nel paniere di Icaro ben quattro ori, tre argenti e due bronzi. Ma andiamo con ordine. Nella categoria femminile T38 la società ha conquistato tutto il podio con la bresciana Maria Luisa Garatti sul gradino più alto, seguita da Luana De Grandis (di Lomazzo, Como) e appunto dall’erbuschese Marina Parisio. Podio targato Icaro anche nella categoria T38 maschile con l’erbuschese Andrea Verzeletti in testa, seguito da Roberto Russo e da Matteo Morolli; quarto Enzo Buffoli. Oro nella categoria T63 per Roberto Guizzi; mentre nella categoria femminile T11 ha trionfato Sandra Inverardi con la sua guida Elia Moutamid, noto regista cresciuto a Rovato.

Nella categoria maschile T11 si segnala l’argento di Davide Foglio con la sua guida Enrica Carrara. «Nella categoria T35, ma fuori concorso, grande prestazione dal nostro Mohamed. Un pensiero speciale anche a Christian Cucco, iscritto alla manifestazione ma non presente ai nastri di partenza, e a tutti gli atleti Icaro presenti, con un messaggio importante: la disabilità non ha limiti, la disabilità non ha barriere», ha evidenziato la società.

Ecco alcune immagini