Dopo lo stop del 2020 torna Fondali puliti

Torna Fondali puliti, la manifestazione itinerante che coinvolgerà i gruppi di Protezione Civile e gli istituti comprensivi del territorio per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente lacustre e ripulire spiagge, canneto e fondali anche sul Sebino.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro ha approvato il finanziamento per l'edizione 2023 del progetto Fondali puliti, su cui verranno investiti 70mila euro. Si tratta di un grande ritorno dopo lo stop del 2020 causa Covid. Fino ad allora era riuscita a coinvolgere, in 14 anni, oltre 14mila studenti di 83 plessi scolastici del territorio.

"Abbiamo scelto di ripartire perché crediamo fortemente nella valenza del progetto: l'obiettivo è sensibilizzare alla tutela ambientale e coinvolgere le nuove generazioni in laboratori e iniziative, oltre che in lezioni frontali in classe con gli esperti del settore, dedicate alla scoperta del paesaggio lacustre, delle sue bellezze e delle sue caratteristiche", ha spiegato Alessio Rinaldi, presidente di Autorità di bacino.