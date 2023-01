Donate 25 opere in ricordo di Faustini

Donate 25 opere in ricordo di Angelo Faustini.

Si tratta di un dono che la famiglia dell'artista Angelo Faustini mancato nel giugno 2021 per anni allievo dei corsi serali di scultura della scuola Vantini di Rezzato. Un gesto che evidenzia il profondo legame dello scultore con la scuola: non a caso Faustini aveva il suo studio personale nel laboratorio di scultura dell'istituto. Proprio in questi locali si è svolta la breve ma sentita cerimonia di ringraziamento e ricordo.

I presenti

Presenti il presidente della Vantini Ruggero Pederzoli e la direttrice Lara Vianelli: hanno così ringraziato la famiglia per il dono. Presenti anche Ermes Pasini responsabile dell'associazione artisti Martino Dolci e Lino Sanzeni entrambi artisti e amici di Faustini.