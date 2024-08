Non solo associazioni, volontariato e cultura, quella del dono e del mettersi a disposizione del prossimo. Nella Casa della Solidarietà troverà spazio anche lo sport, raccontato dalle maglie degli atleti più famosi, bresciani e non.

Donata una maglia per realizzare il nuovo museo dello sport

Almeno questo è l’obiettivo del presidente dell’Aido Lino Lovo e di un supporter speciale: il nipote Lorenzo, 15 anni, che ha donato la prima maglia della futura collezione. La generosità, si può dire, gli scorre nel sangue.

In forza all’Unitas di Coccaglio, a inizio mese Lorenzo ha partecipato a un campus a Cesenatico ed è tornato a casa con due magliette firmate da Beppe Signori (attaccante, ex capitano della Lazio e vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994) e dell’ex difensore Stefano Sorrisi. Una, da grande tifoso, la custodice a casa. L’altra il giovane calciatore ha deciso di regalarla al nonno per realizzare un progetto ambizioso: una sorta di «tempio» dello sport che raccolga le maglie degli atleti più importanti, soprattutto bresciani ma non solo, e che aprirà le porte a tutte le discipline, dal calcio alla pallavolo, dal tennis al basket, dall’atletica al ciclismo e così via.