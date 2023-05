Dona una spesa: oggi la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

L'appuntamento, oggi, sabato 6 maggio, è alla Conad di via per Castelcovati a Chiari. I volontari sono già operativi.

E' tornata dona una spesa, la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà di Brescia e provincia. I volontari della Dispensa soldale, delle Acli e dei Lions sono già operativi alla Conad di Chiari, in via Vecchia per Castelcovati. L'iniziativa, in collaborazione con il supermercato, prevede la raccolta di zucchero e miele, latte a lunga conservazione, farina, pasta e riso, passata di pomodoro, carne in scatola, prodotti per la pulizia e per l'igiene personale, alimenti e prodotti per l'infanzia, scatolami (tonno e legumi), biscotti e merendine, olio.

Oggi, la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà andrà a supportare il Csv Brescia Ets (Centro di servizio per il volontariato) e Forum (Forum Terzo Settore). La raccolta proseguirà fino alle 18.30.