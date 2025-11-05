“Dona un letto per Natale”: al via la raccolta fondi di Fondazione Richiedei di Gussago.

Interventi al via

Hanno nel frattempo preso il via i lavori per la realizzazione di 24 nuovi posti letto.

“Il Progetto in fase di realizzazione “afferma il Direttore della Fondazione Dott. Paolo Boldini “riguarda un’area di circa 800 metri quadrati e prevede la realizzazione di 9 stanze doppie con bagno e 6 stanze singole con bagno, tutte dotate di ogni comfort per garantire benessere, privacy e sicurezza ai pazienti. Comprende inoltre un ampio soggiorno e una tisaneria che si affacciano sul giardino e un grande terrazzo pensati per accogliere in modo piacevole e sereno parenti e visitatori, rafforzando così la dimensione umana e relazionale del percorso di cura.”

I numeri

I numeri sempre crescenti di pazienti presi in carico ha reso necessario procedere alla realizzazione di nuovi posti letto. In particolare nel 2024 la Fondazione Ospedale Richiedei ha preso in carico oltre 110mila cittadini, tra ricoveri e servizi ambulatoriali. I dati del 2025, già nei primi mesi dell’anno, confermano una crescita significativa della domanda di assistenza, con un aumento del numero di pazienti presi in carico e un tasso di saturazione dei posti letto ormai costantemente molto elevato.

Anche l’Ospedale di Comunità, struttura di riferimento per la riabilitazione e la cura intermedia, risulta ormai sempre al completo. La nuova area dei Sub Acuti, che sarà operativa da giugno 2026, rappresenta quindi un passo fondamentale per potenziare la capacità di risposta della Fondazione e garantire continuità assistenziale a un numero sempre maggiore di pazienti.

Questo nuovo cantiere si affianca ai lavori già in corso presso il reparto di Radiologia, dove a dicembre verrà installata una nuova TAC di ultima generazione, che consentirà di effettuare screening oncologici più approfonditi, oltre a studi avanzati del tessuto cardiaco e delle coronarie grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale.

“Con questo progetto vogliamo dare una risposta reale ai cittadini e alle famiglie che si affidano a noi nei momenti di maggiore bisogno” – sottolinea il Presidente della Fondazione Marco Veronesi – “I nuovi posti letto di Sub Acuti rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di presa in carico, garantendo percorsi di cura personalizzati e di alta qualità, in un ambiente accogliente e sicuro.”

“Dona un letto per Natale”

Questo il nome della campagna di raccolta fondi promossa dalla Fondazione, un’iniziativa che consente a cittadini, imprese e sostenitori di contribuire in modo concreto alla realizzazione dei nuovi posti letto.

Come fare per partecipare

Coloro che lo desiderassero possono aderire alla campagna direttamente sul sito della Fondazione all’indirizzo www.richiedei.it.