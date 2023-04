Oltre 10 milioni e mezzo di euro stanziati dal Pnrr arriveranno sui territori del Basso Sebino e della Franciacorta per l’adeguamento delle isole ecologiche gestite dalla Servizi Comunali Spa.

Dieci milioni per le isole ecologiche, anche di Paratico e Corte Franca

Grazie ad uno strategico ruolo di coordinamento e alle competenze tecniche messe in campo, Servizi Comunali ha visto premiati dal Governo ben 20 progetti, per un ammontare di contributo complessivo di 10.571.152 euro. Il tutto a fronte di un valore progettuale di 13.050.127 euro. In termini percentuali, il Governo ha assegnato su fondi Pnrr un contributo pari all’82% dell’ammontare complessivo delle opere.

Si tratta di tre livelli di operatività: il potenziamento e l’adeguamento dei centri già presenti, la manutenzione straordinaria e alcune nuove realizzazioni. Tra i progetti ci sono anche quelli riguardanti l’isola ecologica di Paratico, che ha ottenuto un contributo di 200mila euro a fronte di lavori di manutenzione e ridelimitazione per 236mila euro, e quella di Corte Franca, che ha ottenuto fondi per 866mila euro a fronte di un progetto di riqualificazione che ammonta a oltre un milione di euro.

Ora i progetti finanziati, per ottenere il contributo concesso, dovranno essere conclusi, come da normativa del Pnrr, entro giugno 2026. E proprio su questo si apre un’ulteriore partita:

"Servizi Comunali Spa si candida per svolgere un ulteriore ruolo nei confronti dei Comuni, ovvero quello di diventare soggetto realizzatore delle opere - ha spiegato l’amministratore delegato Enrico de Tavonatti - Disponiamo di ogni competenza necessaria per svolgere questa funzione e pensiamo che possa essere un valore aggiunto, poiché ci rendiamo ben conto che, soprattutto nel caso di piccole entità, diventa difficilissimo dotarsi di risorse e competenze in grado di sviluppare progettazioni tanto complesse, rischiando, in ultima istanza, di perdere il contributo".

Ma oltre ai 10 milioni potrebbero arrivare anche altri fondi dal Pnrr. A giacere nell’ampio spettro del piano nazionale, infatti, c’è anche la domanda di Servizi Comunali inerente all’innovativo "impianto giardino" di Chiuduno, avveniristica struttura di gestione dei rifiuti.