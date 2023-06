Depositate 350 firme per restituire il Giardino Garelli agli iseani

Per il Giardino Garelli siamo alla raccolta firme "bis". E’ stata infatti protocollata in Comune nei giorni scorsi una nuova petizione firmata da 350 cittadini iseani. La richiesta è sempre quella: "restituire appieno all’uso dei cittadini e dei turisti" il parco pubblico vista lago che dalla pandemia è stato invece concesso in uso a un’attività di ristorazione come plateatico.

Il Garelli non è nuovo a polemiche, sulle quali sembrava che Autorità di bacino (il parco è demaniale ed è stato concesso in uso al Comune di Iseo) avesse messo la parola fine, chiarendo come dovesse essere impiegato come spazio pubblico e non come plateatico. Ma tale prescrizione non è mai stata rispettata.

"Quello che non riusciamo a capire è perché possa continuare questa storia quando l’Amministrazione ha dichiarato che il plateatico al Garelli non è stato concesso - ha commentato Pieranna Faita, capogruppo di Progetto Iseo - Perché l'abuso non viene contestato? Siamo stati anche dal comandante della Polizia Locale e abbiamo fatto presente che i cittadini si stanno chiedendo perché questa attività può fare quello che vuole".