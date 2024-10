"Dentro e fuori dal Comune" arriva finalmente a Brescia, stasera il Sebino è su Telecity

Dagli splendidi paesaggi dominati da Montisola alle vestigia del paese medievale, il nostro viaggio televisivo sulle sponde del Sebino arriverà a raccontare il prezioso archivio storico fotografico Pedrali, con lastre e fotografie che raccontano decenni di vita, cerimonie, usanze del lago d’Iseo. E poi ovviamente la «Piccola Thaiti», leggendaria baia lacustre nota in tutta la zona per il colore dell’acqua e la peculiarità del panorama. Lasceremo poi il lungolago per salire verso le montagne che sovrastano il Sebino, e per provare - imbrago e corda alla mano - le 800 vie attrezzate di arrampicata sportiva, distribuite su una trentina di falesie. Una palestra di roccia unica in Italia, mantenuta anche grazie alla passione e alla dedizione dell’associazione Opolrock, che promuove e si prende cura del territorio. Poteva mancare una tappa gastronomica? Certo che no.

La trasmissione andrà in onda su Telecity (canale 13 del digitale terrestre) lunedì 28 ottobre alle 23. Previste in palinsesto anche due repliche mercoledì 30 ottobre alle 10.30 e sabato 2 novembre alle 7.30.

Il paese è collocato in una posizione particolare sulla sponda orientale del Sebino dove l’anfiteatro morenico del Medio lago è chiuso dal Monte Marone e più sopra dal Corno Trentapassi. Per questo gode di un microclima estremamente mite sia nella stagione invernale, come nella stagione estiva. Dagli anni ’60 in poi comincia un lento declino delle attività industriali e comincia a prendere corpo una interessante attività di riconversione della campagna con il passaggio dalla coltivazione della vite a quella ora prevalente dell’ulivo. La qualità dell’olio extra vergine di oliva, che si fregia della D.O.P. dei Laghi Lombardi, ha valso a Marone l’appellativo di città dell’olio.

Se la tradizione gastronomica bresciana vede la carne come ingrediente principe, nel Sebino è il pesce di lago a dominare la proposta culinaria. Assaggeremo quindi i pesci di lago e alla Trattoria Glisenti scopriremo come esaltare il coregone e le sarde, ricette tramandate di generazione in generazione in un ristorante a conduzione familiare posto sull’antica via di passaggio che collegava i paesi del lungolago.