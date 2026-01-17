Davide Gonzini, da 30 anni sulla cresta dell’onda

Festival delle spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni: tra i protagonisti Davide e Marika Gonzini, padre e figlia di Milzano che ormai sono un punto di riferimento per il jet set italiano.

Il Festival dello spettacolo

Il 2025 è finito con il botto per il team Gonzini Hair & Beauty. Dopo il festival Sanremo e la Fashion week Milano a fine ottobre è arrivata una chiamata inaspettata: la redazione Sorrisi e Canzoni Tv ha invitato i Gonzini ad essere al loro servizio per capelli e trucco, per un grande primo evento assoluto il “Festival dello spettacolo” di Tv Sorrisi e Canzoni e Radio 105. Davide e Marika per l’ennesima volta sono stati scelti per dare idee e servizi agli ospiti di ogni calibro dal mondo dello sport alla canzone passando per il cinema, di certo una bella soddisfazione che rende merito ai tanti anni di lavoro svolti sempre con grande passione e competenza.

Tanti ospiti nelle “mani” dei Gonzini

“Il primo ospite che abbiamo avuto l’onore di servire è stato Giorgio Panariello – ha ricordato Gonzini – è stato bello chiaccherare e ricordare i suoi film mentre lo stavo pettinando. Poi è stato il turno di Pio e Amedeo una coppia piena di risate, e mentre si servivano, fuori dai camerini le voci inconfondibili di Fiorello e Fabrizio Biggio (dei Soliti idioti) ad aspettare, e che dire del mitico Lele Adani che con la sua simpatia ci ha allietato prendendo un caffè insieme, e poi di seguito Renato Zero, il Mago Forrest, Maurizio Lastrico, Malgioglio, Claudio Amendola , Gigi D’Alessio e molti altri”.

Una esperienza straordinaria

Che grande soddisfazione e che esperienza per Davide e Marika che ormai non sono nuovi a questi eventi, ma di anno in anno stanno consolidando il loro impegno nel mondo dello spettacolo.

“La prima edizione de “Il Festival dello Spettacolo” si è chiusa con un grandissimo successo – ha continuato Davide – da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, negli spazi del Superstudio Più di Milano, il Festival ha offerto tre giornate con interviste esclusive, masterclass e workshop, anteprime cinematografiche, showcase e musical, showcooking e firmacopie. 15.000 presenze lungo tutto il fine settimana con più di 300 ospiti, 160 show, 3 serate di performance musicali, 22 Telegatti consegnati. Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, “Il Festival dello Spettacolo” ha offerto televisione, serie, cinema, musica, sport, food e kids in un palinsesto no stop di appuntamenti per tutte le età. Tra i tanti momenti indimenticabili che hanno preso vita sui sette palchi dell’evento: il grande show di Fiorello con l’incursione di Fabrizio Biggio; le anticipazioni esclusive sul prossimo Festival di Sanremo di Carlo Conti e il suo incontro sul palco con Stefano De Martino; il taglio del nastro con Gerry Scotti che ha dato il via al Festival: i premiati sono stati Fiorello e Fabrizio Biggio, Carlo Conti, Gerry Scotti, Giorgia, Michelle Hunziker, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Mara Maionchi, Roberto Bolle, Alfa, Salvatore Esposito, Benedetta Rossi, Lorella Cuccarini, Stefano De Martino, Irama, Renato Zero, Gigi D’Alessio e Stefano Accorsi. Ricordi indimenticabili di un fine settimana ricco di spettacolo che dà già appuntamento all’edizione 2026″.

Marika, nonostante la sua giovane età, ha fatto un’esperienza incredibile nel mondo dello spettacolo.

“Sembra un mondo così difficile – ha dichiarato – in realtà ci si trova ben presto a proprio agio”.

Davide ha aggiunto che è stato un anno ricco di soddisfazioni.

“Non sarà sicuramente facile ripetere un annata così, anche se in fondo, l’attesa di una proposta futura lascia sempre un filo di suspance!”.

E se il 2025 non poteva chiudersi meglio, non è da meno l’inizio del 2026: Davide e Marika hanno infatti appena festeggiato i 30 anni di attività del loro salone a Ostiano, un grande successo, meritato, che racconta come i sogni, con il talento e il duro lavoro, possano diventare realtà.