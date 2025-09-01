Dall’agricoltura all’intelligenza artificiale: a Orzinuovi pienone per la Fiera

Si è aperta nel fine settimana la 77esima edizione della Fiera di Orzinuovi, uno degli appuntamenti più attesi della pianura lombarda orientale. Nata come manifestazione agricola nel Secondo Dopoguerra, oggi è una kermesse all’avanguardia: il tema principale di questa edizione è stata l’Intelligenza Artificiale.

Torna la Fiera di Orzinuovi

Una manifestazione storica per la Bassa, che dalla sua nascita affonda le proprie radici nell’agricoltura. Ma non soltanto: negli anni, la Fiera di Orzinuovi è cresciuta diventando sempre più variegata e al passo con i tempi. Tema centrale dei tanti convegni organizzati per l’iniziativa è stato l’intelligenza artificiale applicata alle aziende e all’istruzione. Molte le aziende in campo, ma anche le associazioni come Coldiretti, Confagricoltura e Confartigianato, tra i tanti. Novità di quest’anno la realizzazione di due padiglioni riservati al mondo della ristorazione e della scuola, con laboratori e workshop. Ma tornando alle radici alla Fiera si è parlato anche di suinicoltura, ci sono state esposizioni di trattori d’epoca e passeggiate con gli asinelli. Non è mancata la programmazione d’intrattenimento, con molti eventi artistici e culturali come mostre e concerti, e uno speciale approfondimento della tradizionale rassegna Filosofi lungo l’Oglio. Immancabile la chiusura “con il botto” con lo spettacolo pirotecnico ospitato nello stadio comunale.

