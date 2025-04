Dalla Franciacorta al cuore della democrazia d’Europa

Un’importante esperienza formativa, la tappa conclusiva di un percorso di educazione civica già avviato tra i banchi di scuola a Coccaglio.

Visita al Parlamento europeo

Dalla Franciacorta a Strasburgo per visitare la città e il Parlamento Europeo: un’esperienza dall’altissimo valore civico e formativo vissuta da 60 ragazzi e ragazze della seconda e terza media di Coccaglio che, accompagnati dalla dirigente scolastica Elena Vezzoli e dai professori Michela Faustini, Manola Attademo e Roberto Capurso, il 9 e 10 aprile sono stati protagonisti di un viaggio nel cuore della democrazia europea. Un viaggio, in verità, già cominciato in classe, dove gli studenti nei mesi scorsi hanno avuto modo di parlare dell’Unione Europea, dei meccanismi che la muovono, delle sue funzioni e dell’importanza, oggi, di farne parte. Un percorso che ha permesso anche di approfondire la figura di Louise Weiss, giornalista e attivista politica, «madre» dell’Europa e decana del Parlamento, a cui dopo la sua morte è stato dedicato l’edificio principale.

"E’ stata una visita emozionante, un importante momento di educazione civica: i ragazzi hanno potuto partecipare a una visita guidata per tutto l’edificio e approfondire la storia e tutto quanto riguarda l’UE grazie anche a una serie di video e giochi interattivi che hanno reso l’esperienza immersiva e indimenticabile", ha spiegato la dirigente scolastica.

Un’occasione formativa preziosa e arricchente, un’opportunità per applicare quanto già imparato a scuola nelle ore di educazione civica, per allargare lo sguardo e sentirsi veramente cittadini dell’Europa e, per alcuni, di vivere la prima esperienza all’esterno. Oltre al Parlamento gli studenti hanno potuto visitare anche la città di Strasburgo e, sulla via del ritorno, la città medievale di Colmar, gioiello dell’Alsazia, mettendo alla prova il loro inglese.