Dalla determinazione di un gruppo di donne è nata Chiari for Komen

Si sono presentate così. In modo semplice e chiaro. Mettendo per iscritto sulla loro pagina Facebook (Chiari for Komen) chi sono e quali obiettivi vogliono raggiungere.

Grazie alla collaborazione di sette donne clarensi, approda a Chiari la realtà associativa Susan G. Komen Italia, con il gruppo Chiari for Komen. L'intento del gruppo è la realizzazione di progetti e la creazione di eventi a supporto della onlus Susan G. Komen Italia, associazione che da oltre 30 anni è in prima linea nella lotta ai tumori al seno e ai tumori femminili. Chiari for Komen augura che questo sia l'inizio di un proficuo cammino di collaborazione con la cittadinanza e con le numerose associazioni sul territorio, a sottolineare che "siamo foglie dello stesso albero e gocce dello stesso mare".

Si sono presentate così. In modo semplice e chiaro. Mettendo per iscritto sulla loro pagina Facebook (Chiari for Komen) chi sono e quali obiettivi vogliono raggiungere.

Loro sono Sonia Manenti, Claudia Baresi, Chiara Bonotti, Anna Ribola; Maria Romana Vaccaro, Silvia Corsini e Michela Zambuto. Donne, amiche con una sensibilità sul tema, che hanno scelto di non restare a guardare ma di fare qualcosa per gli altri.

Susan G. Komen Italia, infatti, è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Nata a Roma nel 2000, come primo affiliato europeo dell’associazione di Dallas (che porta il nome di una ragazza morta a soli 36 anni), si pone gli obiettivi di tenere alta l'attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme, ma anche di sostenere le donne che vivono l'esperienza del tumore del seno, potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute e aiutare altre associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose.

Il primo appuntamento

Il gruppo clarense «esce allo scoperto», per la prima volta, il 19 maggio in piazza Zanardelli. L’appuntamento con «Trattiamoci con i guanti - Chiari in rosa» è per le 20 al Museo della città. La raccolta fondi organizzata per presentarsi alla comunità concorrerà per l’acquisto di un ausilio medico da donare al reparto di Oncologia dell’Asst Franciacorta. Tra gli ospiti (tra cui anche i rappresentanti dell’Asst e del Comune) sarà presente anche la dottoressa Alessandra Huscher, coordinatrice della Breast Unit di Fondazione Poliambulanza e presidente del Comitato Clinico-Scientifico di Komen Lombardia.

Le donazioni

La risposta, però, è già stata ottima: in molti nelle scorse settimane si sono già attivati per le donazioni e numerosi commercianti hanno accolto nelle loro attività la cassettina per le offerte. Chi volesse contribuire può farlo anche tramite l’Iban IT 17G03 26803 21005 29665 41910. Banca Sella. Causale Chiari for Komen 2023 - Comitato Lombardia.