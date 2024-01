Dal Texas a Ome: studenti in trasferta per imparare il modello bresciano di fare agriturismo.

Studenti dal Texas a Ome per imparare il modello bresciano

Una trentina di studenti dell’università di San Antonio in Texas, negli Stati Uniti, è stata in Franciacorta per imparare il modello bresciano di fare agriturismo e per incontrare di persona gli imprenditori agricoli. La visita è avvenuta nei giorni scorsi a Ome, nella sede dell’agriturismo Al Rocol del vicepresidente di Confagricoltura Brescia Gianluigi Vimercati. Il contatto non è stato casuale, ma frutto di una ricerca che i docenti americani hanno effettuato per individuare esperienze italiane “autentiche” nei diversi settori produttivi, agricoltura compresa. Il gruppo è stato dapprima a Biella, per visitare un’impresa manifatturiera, quindi a Ome, per il settore agricolo e turistico, e infine a Como, facendo sempre base su Milano. Si tratta di un metodo di lavoro e studio che da alcuni anni l’università texana offre ai propri studenti, in particolare a quelli del Mba and master’s in Healthcare, per incontrare direttamente dei casi di eccellenza in Italia.

Al Rocol la delegazione americana ha incontrato i titolari, che hanno approfondito in particolare, in accordo con i docenti, il tema de “L’agriturismo, un concetto italiano di fattoria. Le imprese familiari aggiungono valore all’agricoltura e al turismo”. L’interesse era concentrato soprattutto sull’esperienza dell’azienda vinicola e agrituristica, per comprendere meglio le operazioni e strategie aziendali inserite nel territorio della Franciacorta. Al centro l’esperienza del “family business”, il modello agrituristico italiano incentrato sull’accoglienza famigliare, sul calore che solo la famiglia italiana sa trasmettere, così ricercato negli ultimi anni dai turisti d’oltreoceano.

Studenti e docenti americani hanno dapprima visitato la cantina e la vigna, appreso il metodo Franciacorta e degustato vini e prodotti locali. A seguire, in aula, hanno seguito la lezione, tenuta da Francesca Vimercati e Chiara Prati, iniziata parlando del fenomeno “agriturismo italiano”, un’esperienza unica al mondo nata grazie ad alcuni soci di Confagricoltura che hanno ideato la visione di unire agricoltura e turismo. Molte le domande degli studenti, dal tema della manodopera stagionale e dei flussi all’alimentazione degli animali, dalle prospettive di crescita all’impatto dei social sino al tema energetico.

“È stata davvero un’esperienza inusuale e gratificante – commenta Vimercati -, credo che tutto il nostro territorio dovrebbe essere orgoglioso del fatto che da un’università americana vengano nel Bresciano per studiare il nostro modello agricolo. Il mercato statunitense è molto aumentato nella nostra provincia, alla ricerca di un’esperienza agricola autentica. L’interesse maggiore è stato proprio sulla nostra vera peculiarità, il family business, che pone la famiglia al centro per poi sviluppare la visione imprenditoriale, l’accoglienza in prima persona di chi fa impresa: abbiamo persone che vengono da noi da trent’anni e sono ospiti, non clienti”.

Le parole del presidente Giovanni Garbelli

Per il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli la visita dell’università texana conferma quanto il modello bresciano di fare impresa e, nel caso specifico, impresa agrituristica ed enogastronomica, sia vincente: