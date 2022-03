solidarieta'

Palazzo Vantini ha messo a disposizione un conto corrente dedicato alla raccolta fondi

L'Amministrazione comunale di Iseo ha lanciato la campagna "Anch’io accolgo" in favore dei profughi che arriveranno in paese. Servirà per fornire un supporto burocratico e sanitario a chi deciderà di ospitare persone in fuga dalla guerra. Alla farmacia comunale di Provezze, a Provaglio d'Iseo, si raccolgono farmaci in collaborazione con l'associazione Domani Zavtra.

Dal Comune di Iseo un supporto a chi ospita profughi ucraini

"Nelle ultime ore sempre più famiglie stanno mettendo a disposizione dei locali a proprie spese, ma la paura di accogliere persone sprovviste di green pass e la burocrazia legata all'ospitalità rischiano di vanificare la generosità iseana - hanno fatto sapere dalla Giunta del sindaco Marco Ghitti - È per questo che l'Amministrazione ha deciso di coordinare al meglio le richieste per l’accoglienza, garantendo maggiore sostegno per l’esecuzione di tamponi, il censimento e la fornitura di mascherine Ffp2".

Palazzo Vantini ha messo a disposizione un conto corrente dedicato alla raccolta fondi (l’Iban è IT28C 0569654610000004796X75), in modo da consentire a chi volesse sentirsi parte attiva della catena di solidarietà pur non potendo accogliere nessuno in casa di eseguire donazioni a sostegno dei cittadini ucraini che giungeranno nel Comune di Iseo.

"Il Comune si è reso operativo per attivare un tavolo di solidarietà per aiutare il popolo ucraino e organizzare una rete di accoglienza per tutte le persone che giungeranno dall’Ucraina nel nostro territorio - hanno proseguito - Considerata l’entità dell’emergenza e i molteplici aspetti che vanno affrontati, stiamo lavorando a stretto contatto con la Prefettura per la gestione dell’accoglienza dei profughi".

Per maggiori informazioni contattare l'ufficio Anagrafe oppure scrivere a emergenza@comune.iseo.bs.it.