Un aiuto per aiutare gli altri. Non una ripetizione, ma un rafforzativo. Lo sanno bene i Lions Montorfano Franciacorta che, sabato pomeriggio, hanno consegnato alla Croce bianca di Brescia, sezione di Chiari, un preziosissimo dono: un defibrillatore.

Dai Lions Monteorfano un defibrillatore alla Croce bianca

Alla consegna, avvenuta nella sede dell’associazione clarense guidata da Lisetta Mingardi, erano presenti il Direttivo e i volontari delle tute arancio, la presidente della Croce bianca di Brescia Umberta Salvadego Molin Ugoni e il comandante Francesco Puzzi, mentre per i Lions c’erano numerosi membri del gruppo, il vice governatore Giovanni Pagani e la presidente Liliana Treccani.

Per noi Lions è un onore contribuire con questo piccolo omaggio all’operato della Croce bianca di Chiari - ha ribadito la presidente Treccani - E’ una piccola cosa rispetto a quello che voi fate per tutti noi.

L’importanza dello strumento ricevuto in dono è invece stata ribadita da Lisetta Mingardi che ha rimarcato che «per fortuna ci sono, perché sono piccoli ma importanti e ce n’è sempre bisogno».

La parola è poi passata alla presidente della Croce bianca.

Questi gesti che arrivano dalla comunità sono quelli che ci consentono, da più di 130 anni, di essere un’associazione di volontariato a servizio dei cittadini - Umberta Salvadego Molin Ugoni - Quindi grazie, grazie davvero ai Lions che hanno deciso di aiutarci anche perché le malattie cardiache, purtroppo, dopo il Covid sono anche aumentate e sono sempre più gli interventi che ci troviamo a fare.

Poi, sul defibrillatore è stato attaccato l’adesivo dei Lions in segno di ricordo del dono. Infine, prima della visita alla sede e di un piccolo momento conviviale, è intervenuto don Rossano Gaboardi per la benedizione. «Un antico adagio dice che chi salva una vita, salva l’umanità intera», ha ricordato il sacerdote e non potrebbe esserci frase migliore.