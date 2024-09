Da Rezzato a Bake Off: l'avventura di Helen Bartels Cole.

Helen Bartles Cole fa infatti parte della squadra di 14 concorrenti della trasmissione di Real Time, Bake Off Italia - Dolci in forno in onda sul canale 31 ogni venerdì in prima serata. 36 anni, è di origine ghanese, dopo la sua nascita a Napoli, si sono trasferiti a Rezzato dove ancora risiedono.

La pasticceria è la sua grande passione e così ha deciso di prendere parte al format tv: Helen ha superato la selezione, così dai 30 presenti si è passati ai 14 dopo aver superato le tre prove previste: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa. A dare il proprio giudizio i giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Con loro anche l'ospite fisso chiamato a giudicare la prova tecnica, il re dei pasticceri, il bresciano Iginio Massari.

Sui social

Helen ha condiviso questa nuova esperienza sulla sua pagina Instagram

