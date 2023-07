Da Regione sostegno alle fasce più fragili contro l'emergenza abitativa.

Un importante sostegno da parte di Regione Lombardia

Il tutto parte dell'iniziativa "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato". Questo è infatti il nome dell'iniziativa lanciata da Regione Lombardia in sinergia con il comune di Rezzato.

Modalità di erogazione dei contributi: cosa c'è da sapere

Chi fosse interessato può presentare una sola domanda di contributo per contratto di alloggio. In più con un Isee fra 0 e 6mila euro potrà accedere ad un contributo di 1.500 euro; da 6mila a 12mila euro di 1.000 euro; dai 12.001 ai 18mila di 500 euro.

Tempistiche per la presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate entro le 12 di giovedì 27 luglio all'ufficio protocollo del comune di Rezzato (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 10 alle 13 e mercoledì dalle 9 alle 11.30; martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18).

Emergenza abitativa: cosa si intende

L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile ed urgente, tale da mettere a rischio la disponibilità di un posto dove dormire e ripararsi, per una singola persona o un nucleo familiare. Si intende, in particolare per grave disagio sociale o socio-sanitario una condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio o emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici.