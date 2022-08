Sono iniziate oggi (lunedì 1 agosto 2022) le riprese per il film "Devon House", sequel di "The Old Guard" della piattaforma di streaming Netflix, che vede tra i protagonisti Charlize Theron, Uma Thurman e Luca Marinelli. Chi pensava di vedere le dive del cinema, però, potrebbe rimanere deluso, poiché le scene d'azione girate sulla litoranea Sebina occidentale e a Marone, con tanto di inseguimenti rocamboleschi e un'auto che finisce nel lago, vedranno in azione le controfigure. Non è escluso però che le dive hollywoodiane possano arrivare sulle rive del Sebino per verificare che tutto vada bene. Specialmente Charlize Theron, che è produttrice del film.

Da oggi sul lago d'Iseo strade chiuse per le riprese del sequel di "The Old Guard"

Dall’orrido di Castro al Bogn di Solto Collina passando anche dalla galleria del Corno tra Predore e Tavernola, la litoranea Sebina (Ss469) è diventata il set delle riprese del film che vedremo su Netflix nei prossimi mesi. Da oggi (lunedì) fino a sabato la strada sarà chiusa al traffico a tratti per permettere le registrazioni.

La Prefettura di Bergamo ha convocato più volte nelle scorse settimane i sindaci dei comuni interessati dalle scene per diramare l’elenco delle chiusure. Già venerdì pomeriggio tra Castro e Lovere avevano preso il via i lavori per installare la prima base per la troupe. La maggior parte delle riprese (fino a mercoledì) si concentrano tra Castro, Riva di Solto e Solto Collina. Giovedì 4 agosto 2022 spazio ad alcune scene girate a Marone lungo la ex510, prima di concludere a Predore e Tavernola nei giorni di venerdì e sabato.

Sono presenti sulla sponda bergamasca del lago circa 170 addetti delle troupe di ripresa che stanno soggiornando in hotel e appartamenti. Da giovedì a domenica la base per la troupe sarà tra Tavernola e Predore. Per far fronte ai disagi causati dalle chiusure sono state garantite corse aggiuntive in battello.

L'elenco delle chiusure della litoranea

Lunedì 1 agosto dalle ore 05:45 alle ore 22:15 – dal km I +500 al km 3+500 (Comune di Castro);

Lunedì 1 agosto dalle ore 21:45 a venerdì 5 agosto alle ore 00:15 – dal km 3-400 al km 6+000 (Comune di Solto Collina e Comune di Riva di Solto);

Martedì 2 Agosto dalle ore 13:45 alle ore 19:15 chiusura temporanea del tratto comunale di via Porto a Riva di Solto, dal parcheggio adiacente l’intersezione della SS469 km 6-+000 alla rotonda adiacente al km 6-600 (fronte Campeggio Trenta Passi). Gli accessi alle abitazioni che si affacciano sul tratto di via Porto, interessato dalle riprese, saranno sempre accessibili ai residenti con l’ausilio di personale addetto per motivi di sicurezza;

Venerdì 5 Agosto dalle ore 05:45 alle ore 22:15 – dal km 8+000 al km 12+800 (Comune di Parzanica e Comune di Tavernola Bergamasca);

Sabato 6 Agosto dalle ore 05:45 alle ore 22:15 – dal km 15+900 a km 18+300 (Comune di Tavernola Bergamasca e Comune di Predore).

Tra domenica 7 e mercoledì 10 agosto verranno completate le operazioni di smontaggio e di ripristino delle aree logistiche messe a disposizione dai comuni.