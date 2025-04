Da 10 anni i Benandanti si prendono cura del territorio

Narra la leggenda che nei tempi antichi gli "Striù" erano soliti ritrovarsi nottetempo sulle rive dello Strone in prossimità di un bosco ora scomparso.

I Benandanti

Erano i Benandanti, stregoni buoni che si riunivano e si adoperavano per la protezione del grande borgo di Verolanuova e del raccolto dei campi dall’intervento delle streghe e stregoni malefici. Allora come ora i Benandanti si prendono cura di Verolanuova. L’associazione culturale i Benandanti nasce dalla volontà di un gruppo di amici che hanno creduto e credono tutt’ora nell’importanza della cultura e nel territorio verolese, cercando di riportare alla luce vecchie tradizioni, oppure organizzando nuovi eventi. Da ben 10 anni questi moderni «stregoni» danno vita ad eventi ed attività con il fine di raccogliere denaro da destinare a servizi o opere gratuite per i cittadini, studiate per la valorizzazione del paese. La presidente Roberta Cervati, che ha fondato l’associazione con Luigi Moioli, ora vicepresidente, Andrea Montani, ora segretario, Giampaolo Marini, ora consigliere, Matteo Geroldi, Roberto Bettoncelli, Roberto Tiberio, ed è sostenuta dai soci Francesca Geroldi, anche consigliere, Ivan Sala, Fabio Sala che con il collega Nicola Lodrini, entrambi frequentano la terza media, sono le nuove leve dell’associazione pieni di entusiasmo ed energia, Gabriele Lombardo, Giorgio Fastelli, Francesco De Nunzio, Alice Arcari, Ombretta Migliorati, Gloria Tirendi , Rosaria De Vito, Alessia Di Bartolomeo guarda con orgoglio agli anni appena trascorsi e con grande energia al futuro.

"La nostra ultima gara di spiedi è stata strepitosa - ha raccontato - la location fantastica, il giardino del Municipio, non ringrazieremo mai abbastanza l’Amministrazione comunale per averci dato questa possibilità, l’obiettivo stimolante, ma anche un po’ spaventoso: fare un record di spiedi, ci siamo riusciti ben 1450 mai nessuno ne ha fatti così tanti in paese, per raccogliere fondi da donare ai ragazzi della Si può fare band per andare a New York".

Obiettivo raggiunto in pieno dato che l’assegno consegnato ai ragazzi e al presidente dell’associazione Davide Zubani è di 10mila euro.

"La giornata è stata perfetta: l’energia dei ragazzi straordinaria e contagiosa - ancora Cervati - hanno suonato per tutti, c’era un’atmosfera indescrivibile, a loro va il mio sentito e personale ringraziamento: mi hanno donato un entusiasmo ed una carica tutti nuovi, con loro ho ritrovato una grande energia".

Perché in questi anni di energia i Benandanti ne hanno spesa molta, anzi moltissima: nel 2015 hanno organizzato la loro prima festa con cui hanno comprato 20 postazioni informatiche per la scuola di Verolanuova e Cadignano, lo stesso anno hanno dita a quello che diventerà il loro marchio di fabbrica Bachete onte, una gara di spiedi a dir poco straordinaria, che da allora, fatto salvo il periodo pandemico, si ripete ogni anno e con la quale sono riusciti a finanziare ogni anno una borsa di studio per i ragazzi delle medie, donare un sollevatore elettrico alla Fondazione Gambara Tavelli (2016), dare vita al progetto Scuolandanti cioè donare un buono per un acquisto di materiale scolastico agli iscritti della classe prima delle medie (dal 2017 al 2022), donare due monitor interattivi multimediali alle medie (2022) e donare una cartelletta con materiale scolastico a tutti gli iscritti in prima media (2023), quest’anno, oltre al finanziamento per la Si può fare band sono stati acquistati tre defibrillatori da installare nei parchi cittadini, dulcis in fundo, dal 2017 al 2023, hanno regalato una giornata all’insegna del divertimento regalando l’ingresso gratuito a tutti per una giornata sulla pista del ghiaccio durante il periodo natalizio. Dieci anni di grandi successi con un’energia che aumenta di volta in volta.

"Devo dire grazie all’Amministrazione comunale che è sempre disponibile nei nostri confronti, ai soci dell’associazione per il grande lavoro, ai nostri spiedisti che sono davvero strepitosi e una grande grazie a tutti quelli che vengono a gustare il nostro spiego", ha concluso Cervati.

Non resta che segnarsi il prossimo appuntamento: il 14 settembre tutti a Bachete onte per lo spiedo degli stregoni buoni.