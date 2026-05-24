Curati, di Pralboino, è ripartito per l’Australia dove si sta costruendo un futuro

Lo avevamo lasciato a marzo del 2024 che era tornato in Italia in kayak dall’Australia dopo aver girato diversi Paesi del mondo e aveva raccontato la sua avventura, incontrando anche i ragazzi delle scuole. Ma ora Simone Curati è tornato in quella terra lontana e ha deciso di raccontare di nuovo questa avventura, una nuova fase della sua vita, un richiamo che lo ha fatto ripartire e portato a cimentarsi in nuovi spazi e contesti.

«Prendere la decisione di lasciare l’Italia ancora una volta per un anno non è stato facile – ha raccontato Simone che sta documentando la sua esperienza passo dopo passo – Ma l’opportunità di fronte a me era troppo grande e non potevo lasciar perdere. Amo l’Italia, amo la mia vita e le persone che mi circondano ma se devo lavorare seriamente penso che non sia il Paese giusto. Fuori confine ci sono buone opportunità, meritocrazia e si sente di poter realizzare i propri sogni in modo reale se si lavora sodo».

La decisione è stata estrema: Simone è tornato al suo vecchio lavoro nella cava di marmo australiana nel deserto di Pilbara. «L’ambiente è semplicemente irreale, unico e come la vita si sia sviluppata in condizioni così è spettacolare. Ho trascorso 9 mesi qui e in questo periodo ogni emozione è stata amplificata dall’ambiente – ha raccontato – Gioia, tristezza, felicità, rabbia, disprezzo, gratitudine, solitudine: tutto era senza filtro e avevo un picco alto e basso. Fortunatamente ho incontrato persone speciali sulla mia strada e grazie a questo tutto è diventato più facile. Dall’azienda ho ricevuto gratificazioni e la proposta di avere una buona opportunità per il futuro se volevo restare, ma dopo tanti anni di lavoro ho deciso che è ora di cambiare qualcosa per continuare a crescere.. È finito il periodo nel nord-ovest dell’Australia e sono tornato a Perth per passare del tempo con gli amici, riposarmi e scappare al più presto da questa città: in due giorni ho trovato 2 lavori diversi. Il primo , grazie ad un contatto che mi ha dato un amico, consisteva nel lavorare nei porti della città nei dettagli e lucidare piccoli yacht e barche. Il secondo era diventare una guida turistica in kayak. Questo è stato uno sviluppo naturale delle mie esperienze precedenti e mi è piaciuto molto. Ero felice della situazione ma non mi aspettavo niente di così veloce. Quello che ho imparato in Australia è che la vita non è facile e quando la fortuna sta arrivando devi mantenerla perché domani e non sai mai cosa può succedere. Senza riposo dopo la lunga stagione mineraria mi sentivo stanco ma ho deciso di seguire questa strada per completare gli ultimi 3 mesi mancanti dell’esperienza australiana. Immaginavo che fosse dura ma ero sicura che questo sacrificio un giorno pagherà».

Nuove conoscenze vecchi amici e una grande voglia di scoprire, vedere, convinto che ci sia sempre qualcosa di nuovi, di spettacolare da poter vivere.

«Se in questo momento il futuro mi sembra bello davanti, devo essere grato a questa terra magica che mi ha accolto, insegnato e dato la libertà di scegliere – ha proseguito Simone – Sono sicuro che mi mancherà, ma per il momento il mio tempo qui è finito, è ora di andare. Sarò grande per sempre. Grazie Australia».

Ora il giovane pralboinese si è spostato in Indonesia nella regione della Papua Occidentale per un periodo di vacanza e per una nuova avventura, che come la precedente possa essere di ispirazione e di stimolo per i giovani, a scoprire il mondo a lasciarsi meravigliare.

«Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di incontrare alcuni viaggiatori ispiratori che mi hanno parlato di questo posto unico al mondo. Se oggi sono qui la mia gratitudine è per coloro che hanno ispirato la mia immaginazione e curiosità. Felice per i bei momenti in Papua Occidentale, ho iniziato l’idea di fare zaino in spalla da un’isola all’altro alla ricerca della bellezza corallina e della vita».