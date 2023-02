Cross del Carrobbio, la carica dei 440 ai nastri di partenza

Cross del Carrobbio, la 14esima edizione vede oltre 440 ai nastri di partenza.

Si è tenuto questa mattina (domenica 5 febbraio 2023) il Trofeo fa.ma.vit., quarto trofeo Leonardo Mazzetti a.m., 14esima edizione del Cross del Carrobbio, a Gerolanuova di Pompiano con ritrovo all'Oratorio Parrocchiale Don Bosco di via Trieste 4.

Si tratta della Gara provinciale di corsa campestre per il settore giovanile, campionato provinciale individuale per gli allievi e le allieve che appartengono alla categoria assoluta. Il percorso è simile a quello dello scorso anno ed è il secondo anno consecutivo che si svolge a Gerolanuova: il cross del Carrobbio nato nel 2008 con la prima edizione a Pompiano per dodici edizioni si è svolto a Pompiano. Ogni anno i percorsi a Pompiano si dipanavano nei terreni intorno alla santella del Carrobbio (vicina alle scuola medie).

"La santella del Carrobbio è sempre stata per noi un punto di riferimento - hanno spiegato gli organizzatori - perché si girava sempre attorno a quella. negli ultimi anni, in assenza della palestra, struttura ricettiva che poteva essere riferimento per gli spogliatoi e i bagni, non essendo più disponibile dopo che è stata abbattuta e ora è in fase di ricostruzione, abbiamo chiesto ospitalità all'oratorio di Gerolanuova e da lì noi siamo partiti con il ritrovo, l'accoglienza e con l'inizio delle gare. All'interno dell'oratorio ci sarà la possibilità di fare riscaldamento nel campo di calcio e poi i terreni a sud dell'oratorio saranno il teatro di gara per delle competizioni che si svolgono su un terreno particolarmente asciutto e sicuramente veloce. Al via gli esordienti C (femmine 5 anni) seguiti da esordienti maschi 5 anni; esordienti femmine 8 anni seguite da esordienti maschi 8 anni; infine esordienti femmine 10 anni e maschi 10 anni. I primi di 5 e 8 anni gareggiano su 300 metri di distanza, gli esordienti 10 su 600 metri di distanza. Il percorso si snoda su tre anelli uno da 300 e uno da 600 e uno da 1.240 metri. Via via si seguiranno le gare una dopo l'altra fino alla categoria ragazzi - ragazze (1.200 metri), cadetti (2.500)-cadette(1.800), allievi (4.000) -allieve (3.000)".