Croce Verde Orzinuovi: uno spiedo solidale per i suoi 33 anni.

Grande partecipazione

Grande festa ieri (domenica 22 ottobre 2023) alla sede della Croce Verde di Orzinuovi per i suoi 33 anni di attività. 33 anni di servizio per il prossimo alla quale non hanno potuto mancare oltre alle Istituzioni civili, le consorelle: Croce Bianca di Leno, Croce Azzura di Travagliato, Croce Blu di Brescia, Rovato Soccorso, Gruppo Verolese Volontari del Soccorso, Direttivo Comitato Provinciale Anpas e 118 Areu. Una partecipazione corale alla quale hanno aderito circa 1000 persone, allo spiedo chi ritirandolo d’asporto e chi partecipando alla festa.

Era il 22 ottobre 1990

Ad introdurre le premiazioni Gianpietro Briola, il primo presidente di Croce Verde che con sincera commozione ed orgoglio, ha portato alla memoria quel lontano lunedì 22 ottobre 1990 quando un gruppo di amici visionari ha dato vita a quello, che a distanza di anni, sarebbe diventato il baluardo di umanità e una certezza per la salvaguardia della popolazione. Una storia fatta di lungimiranza, partita dal basso con poche risorse e che oggi orgogliosamente può contare sui suoi oltre cento volontari.

"Abbiamo raggiunto un grande traguardo – ha commentato Aldo Maffoni, da 25 anni al timone della grande famiglia della Corce Verde Orceana – Nonostante gli anni difficili del Covid abbiamo ricominciato alla grande. Posso contare su collaboratori eccezionali. Dopo il buio della pandemia abbiamo cambiato determinate dinamiche all’interno dell’Associazione per riuscire a rimetterci sul territorio, far vedere la nostra presenza, ci siamo scrollati di dosso il periodo della pandemia, abbiamo cominciato a reimpostare il lavoro con la cittadinanza. Un lavoro di concerto fatto insieme che punta alla valorizzazione dei giovani".

Diplomi e medaglie

Parole ricche di stima ed orgoglio alle quali sono seguite le consegne dei diplomi. Croce verde Orzinuovi ha dato il benvenuto al nuovo soccorritore: Simone Paolini Matteo; ai nuovi Istruttori: Silvia Spinoni, Nadia Lorenzini e Makerbeche Rofaida; ai nuovi autisti Romano Cantareli, Vito di Tulio, Silvia Gardoni, Anna Locatelli, Chiara Schiavon, Marco Stefani.

A seguire sono state consegnate le medaglie per:

5 anni a Mirella Bertocchi, Lucia Bati, Niccolò Riccardi, Mezzana Chiara, Giacomo Ferrari, Alessandra Germani, Mariangela Zanetti

10 anni a Alessandro Rossetti, Valentina Talloni e Nadia Lorenzin

15 anni a Stefano Cannas, Marco Capuzzi, Cernuschi Franco e Mara Pavia

20 anni a Luciano Ferrari, Andrea Ferretti, Rosaria Ossoli e Dario Paderno

25 anni per il presidente Aldo Maffoni

30 anni ad Angelo Botturi

La grande Famiglia della Croce Verde ha ringraziato pubblicamente Giuseppe Carri che lascia il quartier generale per pensionamento.

Le immagini