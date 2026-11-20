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Siamo abituati a dare voce alle storie, anche drammatiche, del territorio, con un’attenzione particolare ai più deboli. Stavolta, però, saremmo noi ad avere bisogno di essere ascoltati. Oltre 100 dipendenti e più di 200 collaboratori: tutti giornalisti, che da settembre a oggi hanno continuato a raccogliere notizie e testimonianze, a lavorare con la stessa dedizione di sempre, ma senza stipendio e senza alcuna certezza sul futuro dell’azienda. Ieri mattina, giovedì, davanti alla quarta commissione del Consiglio regionale della Lombardia, che si occupa di Attività produttive, si è tenuta un’audizione di una rappresentanza dei direttori e del Comitato di redazione, a confronto con l’Amministratore unico uscente del nostro gruppo editoriale.

Un’audizione chiesta da noi stessi, per discutere della crisi in cui versa – dopo le inchieste giudiziarie che hanno sostanzialmente azzerato i vertici aziendali – il circuito editoriale. Gli stipendi e le fatture non pagate per dipendenti e collaboratori stanno mettendo a dura prova l’esistenza stessa di un circuito che conta più di cinquanta giornali locali (nella nostra zona ChiariWeek, ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek) e che raccontano la cronaca locale di mezzo Nord Italia.

Ebbene, in buona parte, i contenuti che leggete sui nostri settimanali nelle ultime settimane sono prodotti da giornalisti e cronisti che non sanno se e quando verranno retribuiti per il loro lavoro. Siano essi cronisti dipendenti oppure – e per loro le cose sono persino più gravi – collaboratori esterni. Anche per questo, da questa mattina il Comitato di redazione delle testate lombarde ha proclamato lo stato di agitazione, che comporterà tra l’altro per il quotidiano online che state leggendo una drastica riduzione degli aggiornamenti.

Il comunicato del Comitato di redazione

“Cari lettori, se in queste difficili settimane i nostri settimanali e i portali del circuito Prima hanno continuato a informarvi puntualmente, è stato esclusivamente grazie al senso di responsabilità e alla passione di chi lavora in queste redazioni da anni. È ciò che vorremmo continuare a fare, ogni giorno, per dare voce anche in futuro ai nostri territori – scrive il Cdr – Oggi, però, siamo costretti a fermarci e a far sentire la nostra voce. Il Comitato di Redazione Lombardia di Ops Media – Il Cittadino Srl (ex Netweek), con il sindacato Figec, proclama da oggi, venerdì 20 novembre, lo stato di agitazione dei giornalisti”. “Non abbiamo ancora ricevuto il saldo completo degli stipendi di ottobre, non abbiamo alcuna certezza sui pagamenti di novembre e pesano forti incognite sul futuro delle testate, attualmente in fase di liquidazione e di possibile passaggio societario, con il concreto rischio di una sospensione delle pubblicazioni.

Per tutelare la nostra dignità lavorativa e la sopravvivenza stessa dei giornali, da oggi ridurremo drasticamente gli aggiornamenti sui siti web e la foliazione delle edizioni cartacee. Vi chiediamo di starci accanto anche in questo momento difficile, proprio come avete sempre fatto, settimana dopo settimana, in tutti questi anni”.





L’audit in Regione Lombardia

Nel corso dell’audizione di ieri sono intervenuti i direttori responsabili delle testate lombarde Riccardo Baldazzi, Marco Conca, Davide D’Adda, Sergio Nicastro e Andrea Rossetti; i rappresentanti del Comitato di redazione della Lombardia e Massimiliano Rossin, giornalista professionista de “Il Cittadino di Monza e Brianza”. Per la proprietà, l’amministratore unico del Cittadino S.r.l. Paolo Cesareo, che aveva preso in affitto il ramo di azienda Ops Media (affitto ora revocato per decisione del Tribunale).

Nel corso della seduta, richiesta da Silvia Scurati e dal consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega), sono intervenuti il Sottosegretario Mauro Piazza e i Consiglieri regionali Jacopo Dozio (FI), Martina Sassoli (Lombardia Migliore) e Alessia Villa (FdI).

“Difendere queste realtà significa tutelare al tempo stesso posti di lavoro e pluralismo dell’informazione – ha dichiarato la vicepresidente Silvia Scurati, promotrice dell’audizione – Le comunità locali hanno bisogno di testate radicate sul territorio e di redazioni in grado di continuare a fornire un’informazione di prossimità. Per questo riteniamo necessario monitorare con attenzione l’evoluzione della vicenda, nella massima tutela di giornalisti, dipendenti e collaboratori e della continuità alle attività editoriali”

Presenti anche funzionari della Direzione generale Sviluppo Economico che hanno ribadito l’attenzione sulla vertenza, precisando che “abbiamo avuto dei contatti con i tre commissari giudiziali, che stanno operando il massimo sforzo per trovare una soluzione e un investitore che acquisisca gli asset: crediamo sia importante essere molto rapidi. Qualora ci sia un investitore, noi come Regione siamo pronti a offrire tutti gli strumenti regionali per sostenerlo”.

Di ieri pomeriggio una nota del Movimento Cinque Stelle Lombardia.

“È inaccettabile che giornalisti, dipendenti e collaboratori che ogni giorno garantiscono il diritto all’informazione siano costretti a lavorare senza ricevere regolarmente lo stipendio, tra mensilità arretrate e acconti insufficienti – ha fatto sapere – Parliamo di centinaia di lavoratori e di famiglie lasciate nell’incertezza, mentre rischia di andare disperso un patrimonio di testate storiche che da oltre cinquant’anni raccontano i nostri territori. Quanto emerso oggi in Commissione è estremamente preoccupante. Dopo passaggi societari, promesse disattese e pesanti tagli alle redazioni, la revoca dell’affitto di ramo d’azienda da parte del Tribunale di Lecco rischia di aggravare ulteriormente la crisi, mettendo a repentaglio il futuro occupazionale di oltre cento dipendenti e più di duecento collaboratori. Regione Lombardia non può restare a guardare. Chiediamo alla Giunta Fontana di assumere immediatamente un ruolo di coordinamento tra le procedure concorsuali, le parti sociali e i potenziali investitori, attivando tutti gli strumenti disponibili per tutelare l’occupazione, garantire le retribuzioni dovute e salvaguardare la continuità delle testate. Non stiamo parlando soltanto di posti di lavoro, ma anche del diritto dei cittadini a essere informati. La scomparsa di giornali profondamente radicati nei territori, dalla Brianza al Lecchese, dalla Bergamasca alla Martesana, rappresenterebbe una perdita gravissima per le comunità locali. Il Movimento 5 Stelle Lombardia continuerà a seguire questa vertenza al fianco dei lavoratori e dei sindacati. Servono risposte immediate e impegni concreti, non possiamo permettere che a pagare il prezzo di questa crisi siano ancora una volta i lavoratori e le loro famiglie» ha scritto la consigliera pentastellata Paola Pizzighini”.

La Lega: “Una situazione vergognosa per lavoratori e territorio”

Una “situazione vergognosa per lavoratori e territorio. Regione al lavoro per una soluzione rapida, la Brianza non può perdere i suoi giornali storici”, hanno aggiunto i consiglieri regionali della Lega Alessandro Corbetta, capogruppo, e Silvia Scurati, vicepresidente della Commissione Attività produttive.

“A rischio non ci sono soltanto i posti di lavoro e le retribuzioni dei dipendenti, ma anche un patrimonio di informazione locale radicato da decenni nei nostri Comuni – ha detto – Serve una soluzione concreta e tempestiva che garantisca la continuità delle pubblicazioni. Regione Lombardia segue da settimane la vicenda attraverso l’assessorato allo Sviluppo economico, ma occorre accelerare nella ricerca di un investitore in grado di rilevare e rilanciare le testate. La Regione è pronta a mettere a disposizione gli strumenti di sostegno previsti per chi investe sul territorio. È fondamentale scongiurare il rischio che già a dicembre si interrompano le pubblicazioni cartacee. Quanto accaduto negli ultimi mesi è inaccettabile per la storia di questi giornali e per i loro lavoratori a cui diamo la totale solidarietà. Auspichiamo l’arrivo di una nuova proprietà, radicata nel territorio lombardo, capace di garantire le retribuzioni e rilanciare le testate. Servono risposte rapide: la Brianza non può permettersi di perdere i suoi giornali storici e le professionalità che li hanno resi un punto di riferimento per i cittadini” concludono i due leghisti.

La solidarietà della Federazione nazionale della Stampa

Sulla vicenda, ringraziando trasversalmente per la solidarietà che da più parti ci ha positivamente travolto in queste settimane, riportiamo l’intervento della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ha approvato questa settimana una mozione in seno al proprio Consiglio, primo firmatario il collega lombardo Paolo Pozzi. Nel documento si esprime “piena solidarietà ai più di 100 giornalisti che lavorano nelle quasi cinquanta testate del gruppo Ops (ex Netweek), soprattutto in Lombardia, Piemonte, Liguria”.

I giornali locali e la democrazia

L’attuale situazione “è dovuta – scrivono ancora i colleghi della FNSI – all’insipienza di editori senza scrupoli che non possono vanificare il coraggioso e professionale lavoro dei giornalisti. L’informazione locale è un pilastro fondamentale per il futuro del giornalismo e per la democrazia. Quando muore un giornale locale, dice una ricerca del Journal of Financial Economics, aumentano del 6,9% gli episodi di corruzione a carico di funzionari pubblici perché viene meno la funzione di controllo da parte della stampa». La Fnsi «seguirà la vicenda dei colleghi e vigilerà – conclude la mozione – per fare in modo che si arrivi a una risoluzione positiva del destino dei giornali del gruppo Ops e dei suoi giornalisti”.