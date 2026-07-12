Crisi del Prestito Interbibliotecario: arriva la raccolta firme.

Lo slogan

«Siamo cresciuti insieme, siamo cresciuti in fretta»: è lo slogan scelto dalla Rete Bibliotecaria Bresciana per annunciare il ridimensionamento del servizio di Prestito Interbibliotecario che partirà ufficialmente il prossimo 15 luglio sotto forma di sperimentazione per tre mesi. Nel 2025 le biblioteche bresciane hanno gestito 650.000 prestiti interbibliotecari e negli ultimi cinque anni i Pib sono aumentati di più del 30 per cento e la «Rete Bibliotecaria Bresciana fatica a reggere questo traffico – si legge nelle nuove condizioni di prestito – Per questo, dal 15 luglio 2026, facciamo una prova con massimo 3 Pib al mese».

La crisi del Prestito Interbibliotecario

Ma la «battaglia» per difendere quello che è il fiore all’occhiello della Rbbc non è ancora finita: la riduzione della possibilità di usufruire del servizio solo per tre testi al mese non piace agli utenti, ai bibliotecari, ai volontari, agli studiosi, a chi la biblioteca la vive, legge e sa cosa vuol dire una limitazione di questo tipo. Vuol dire certo contenere i costi di un servizio che impegna Provincia e Sistemi Bibliotecari per diverse centinaia di migliaia di euro ma soprattutto vuol dire come troppo spesso accade che la cultura si può tagliare e si è certi che si capirà.

Questa volta no: la questione dal piano tecnico relativo ai costi di gestione schizzati per il personale, è già passata al piano politico con diversi esponenti che hanno criticato il modus operandi della Provincia a cui fa capo il Pib, invitando a mantenere invariato il numero di prestiti per gli utenti e a trovare le risorse necessarie per finanziarlo per i prossimi anni. Ma anche bibliotecari e utenti non sono stati con le mani in mano: nei giorni scorsi è partita infatti una raccolta firme che ha superato velocemente le 2mila sottoscrizioni.