Cresce a vista d’occhio l’istituto Einaudi

Prosegue la costruzione del nuovo edificio che ospiterà l’Agraria dell’istituto Einaudi di Chiari.

Le strutture scolastiche di via Fratelli Sirani stanno crescendo grazie alla forte sinergia e l’impegno della scuola, diretta da Vittorina Ferrari, con gli Enti. I lavori sono partiti a luglio e si procede spediti. L’investimento della Provincia, nel terreno messo a disposizione dal Comune, è di circa 2 milioni di euro.

La nuova scuola prende forma e io sono profondamente orgogliosa ed emozionata per quello che l'istituto Einaudi sta diventando. La continuazione delle opere di edificazione del nuovo plesso, completamente dedicato agli indirizzi tecnici e professionali agrari, è una grande soddisfazione anche alla luce dei dati delle iscrizioni raggiunte per il prossimo anno. Per la prima volta, per questo indirizzo si avranno tre classi prime: un bel traguardo, frutto di tanto impegno da parte di tutti gli agenti interessati con la compartecipazione del corpo docente, delle famiglie, dell’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi e di un territorio che sempre di più continua a credere nello sviluppo e nella ambizione dell’agrario. I sogni e le aspettative sono tanti: mi augurerei di vedere, come previsto, la consegna dell’edificio entro la fine del 2023 o con l’avvio dell’anno scolastico 2024 /2025. Il percorso è impegnativo: ci aspettano anni di lavoro e di scommessa per il mantenimento dell’indirizzo, ma sicuramente continuerò a lavorare tenacemente per il rafforzamento del tecnico e professionale agrario e degli altri indirizzi presenti nell’offerta formativa. Continuo a credere in una forza sempre più dirompente e di qualità dell’Einaudi sul territorio di Chiari, ma anche su quello limitrofo. Il nostro è fra i primi dieci istituti più complessi di tutto l’impianto di Regione Lombardia: un ulteriore traguardo di un’evoluzione decennale. Da soli 850 alunni, oggi ne contiamo circa 2.000.