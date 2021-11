I dati di venerdì 29 ottobre

Numeri sostanzialmente invariati nella nostra regione, anche per quanto riguarda i ricoverati. In crescita a livello nazionale.

Covid: 59 nuovi casi nel Bresciano, 510 in Lombardia e 5.335 in Italia. Sono i numeri di oggi, venerdì 29 ottobre, sul fronte Coronavirus. Dati sostanzialmente invariati nella nostra regione, anche per quanto riguarda i ricoverati. In crescita a livello nazionale.

Brescia e la Lombardia

Il report a Brescia e provincia segnala oggi 59 nuovi casi contro i 58 di giovedì (mercoledì 57, martedì 71, lunedì 12 domenica 42, sabato 62 e venerdì scorso 55). Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 510 casi contro i 570 di giovedì (mercoledì 513, martedì 498, lunedì 119, domenica 393, sabato 390, venerdì 381 e giovedì scorso 383).

I dati in Lombardia

I nuovi casi positivi: 510; i tamponi processati 97.538 (ieri 129.733), con un rapporto positivi/tamponi allo 0,5% (ieri 0,4%); i ricoverati in terapia intensiva: 46 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 297 (-3); i decessi: 4 (ieri 3), mentre dall’inizio della pandemia sono 34.152.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 37; Brescia: 59 (dall'inizio della pandemia sono 112.508); Como: 17; Cremona: 24; Lecco: 2; Lodi: 7; Mantova: 22; Milano: 159 di cui 76 a Milano città; Monza e Brianza: 63; Pavia: 30; Sondrio: 8; Varese: 52.

La situazione in Italia

Oggi, venerdì 29 ottobre, in Italia sono stati riscontrati 5.335 nuovi positivi al Covid (ieri 4.866). I tamponi processati sono stati 474.778 (ieri 570.335) con il tasso di positività all'1,1% (ieri 0,8%). I ricoverati sono 2.658 (ieri 2.609), mentre le terapie intensive sono 349 (+2). Le vittime sono 33 (ieri 50), mentre dall'inizio della pandemia sono 132.037. La regione con più contagiati è la Campania con 654 nuovi positivi, seguita da Lazio 583, Veneto 523, Lombardia 510, Sicilia 471, Emilia Romagna 428 e Toscana 376.