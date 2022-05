Covid: 212 nuovi contagiati nel Bresciano, 1.767 in Lombardia e 14.826 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 29 maggio, sul fronte Coronavirus. Positivi sempre in diminuzione, anche rispetto alla scorsa settimana.

Brescia e la Lombardia

Il report a Brescia e provincia segnala oggi 212 nuovi positivi contro i 274 di sabato (venerdì 292, giovedì 384, mercoledì 349, martedì 548, lunedì 170 e domenica scorsa 286).

Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 1.767 nuovi positivi contro i 2.360 di sabato (venerdì 2.449, giovedì 2.742, mercoledì 2.874, martedì 4.330, lunedì 972 e domenica scorsa 2.276).

I dati in Lombardia

I nuovi casi positivi: 1.767 (ieri 2.360); i tamponi processati 21.562 (ieri 29.310) con il tasso di positività all'8,2% (ieri 8%); i ricoverati in terapia intensiva: 35 (+2); i ricoverati in reparto: 608 (-62); i decessi: 9 (ieri 14), mentre dall’inizio della pandemia sono 40.524.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 132; Brescia: 212 (dall'inizio della pandemia sono 361.801); Como: 90; Cremona: 37; Lecco: 57; Lodi: 28; Mantova: 56; Milano: 691; Monza e Brianza: 142; Pavia: 84; Sondrio: 37; Varese: 118.

La situazione in Italia

Il ministero della Salute informa che nelle ultime 24 ore si sono registrati 14.826 contagi da Covid (ieri erano stati 18.255). I tamponi processati sono 142.066 (ieri 193.183), con il tasso di positività al 10,4% (ieri 9,4%). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 260 (+10), mentre quelli nei reparti ordinari sono 5.234 (-14). Le vittime sono 27 (ieri 66), mentre dall'inizio della pandemia sono 166.569. La regione con più nuovi positivi è il Lazio (1.965) seguito da Campania (1.875), Lombardia (1.767), Sicilia (1.371), Emilia Romagna (1.228) e Veneto (1.029).